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﻿香港仔清晨火燒連環船

2018-03-10 列印
■昨晨近四時，其中一艘舢舨起火並波及另外兩艇。
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　　香港仔海面昨晨發生火燒連環船火警，三艘以繩纜綁在一起的機動舢舨，其中一艘突然起火，並波及另兩艘舢舨，消防員到場迅即將火撲滅，無人受傷。火警相信無可疑，但起火原因消防仍調查中。

機動舢舨起火波及兩艇

　　現場為鴨脷洲風之塔公園對開約三十米海面。三艘均六米長、以繩纜綁在一起的機動舢舨，昨晨近四時，其中一艘突然起火，冒出陣陣濃煙，火乘風勢迅即波及旁邊用繩纜綁在一起另外兩艘舢舨，並一度傳出爆炸聲，火勢猛烈，多名途人發現火警報案。

　　消防員接報趕至，三艘舢舨已因繩纜燒斷而分開，消防員分別在陸上及以消防船射水撲救，約一個半小時後將火撲滅，調查後證實無人墮海及失蹤，火警中亦無人受傷，三舢舨嚴重焚毀。

  消防初步調查，相信火警並無可疑，起火原因有待調查。

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