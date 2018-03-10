﻿﻿蔡志明入稟告曹貴子﻿ ﻿追討三億欠款連利息﻿

有「殼股玩家」之稱、康宏執行董事兼康健國際醫療創辦人曹貴子，被傳經常向康健的主要股東兼有「玩具大王」之稱的蔡志明借錢，甚至攜同家人到蔡家跪地借款，而自康健遭證監會飭令停牌後，蔡志明直認錯信曹貴子，更稱「絕對唔會救佢」。曹貴子於一六年向蔡志明的公司借貸三億元，每月利息三百萬元，但曹沒有繳息三個月，亦沒有還債，故入稟高等法院向曹貴子追收三億九百萬元。



原告Best Grade Limited（威綽有限公司）及Early Light Industral Company Limited（旭日實業有限公司），兩家公司的董事和股東為蔡志明。入稟狀指，在一六年七月，被告人曹貴子請求蔡志明借款三億元，蔡遂促成兩原告公司借貸予曹，並於一六年八月一日達成借貸協議，同日威綽借出兩億元，而旭日實業借出一億元。



累計利息共九百萬元



根據協議內容，雙方同意借貸一年，由一六年八月一日至一七年七月三十一日，年利率是百分之十二，即每月要償還三百萬元。協議又訂明，曹貴子承諾準時還債，假如不能在到期日前還款，原告有權即時追討欠款。



曹貴子最初九個月仍遵守承諾，每月以支票形式向蔡志明繳付三百萬元利息，但至一七年五月一日起，曹便再沒有還息，累計共九百萬元，違反協議書承諾，原告多次要求對方還款但無效，遂入稟高等法院興訟。



有關入稟狀會送達曹貴子位於大埔天賦海灣的住處，但自從廉署大搜查康宏總部後，他一直行蹤成謎，有傳他身處澳洲。蔡志明去年十二月接受傳媒訪問時，承認曹貴子過去多次向他借錢，但事後會連本帶利歸還，又不諱言地指曹仍欠他五億元，更強調自己並非曹的幕後金主。



指曹妻及父母曾問借錢



蔡又透露曹的妻子、父母去年十月到其家求助，曾跪地問他借錢救急，令他大吃一驚，不過蔡稱當時拒絕了對方。而在跪地借錢後，曹又有到過他的辦公室借錢，但蔡表明不會再心軟，不會借錢給曹。



