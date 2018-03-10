﻿中央貫徹方針的決心毋庸置疑 張曉明：一國兩制已包含港人治港

國家總理李克強日前在全國人大會議發表工作報告時，在港澳部份未有提及「港人治港」、「高度自治」等字眼，引起揣測。國務院港澳辦主任張曉明昨日出席人大會議後表示，未提該十二字因可精簡篇幅，從實情來說更要強調的重點是對「一國兩制」的理解和執行要全面準確，並強調中央貫徹「一國兩制」決心毋庸置疑。



張曉明昨日提及，他注意到該工作報告未提「港人治港」、「高度自治」等，引起一些港澳人士的猜測。張曉明指當中有三點考慮：第一是從概念和邏輯關係來說，「一國兩制」是總概念，已經包含了「港人治港」、「澳人治澳」、「高度自治」的內涵；第二是從港澳現在的實際情況看，更需要強調的重點是對「一國兩制」的理解和執行要全面準確；第三是要節省篇幅，因為政府工作報告的內容太多，一字難求，「如果省掉十二個字，也可以算是對精簡篇幅的一大貢獻。」



張曉明指，中央對港政策變與不變是老話題，如果說三十年前鄧小平剛剛提出「一國兩制」構想，香港及國際社會難免有這樣的疑慮，但香港已回歸二十年，事實和歲月足以證明一切，「一國兩制」作為前無古人的政治實踐，已經取得舉世公認的成功，贏得包括香港澳門同胞在內的全國人民擁護，並引述國家主席習近平說：「既然『一國兩制』是成功、受人民擁護的，有甚麼理由要去改變呢？」



中央對港澳事務歷來是高度重視的，對港澳同胞非常關心，張曉明說，習近平早前曾三次對香港事務作出批示，包括慰問大埔車禍死傷者家屬、回信少年警訊等。他又指，十九大報告把堅持「一國兩制」作為發展中國特色社會主義的十四條方略之一，「既然叫基本方略，那就意味着需要長期實行的。所以，中央政府對貫徹執行『一國兩制』方針的決心及誠意，是毋庸置疑的。」



另外，早前傳出中央有意將港澳辦及國台辦合併，張曉明稱無聽說過。



大灣區媲美紐約東京



至於大灣區發展，張曉明引述習近平稱：「這個大灣區搞起來，不得了。」並指下一步要按中央的部署，務實推進相關建設，假以時日粵港澳大灣區一定能夠媲美紐約、東京等灣區。



