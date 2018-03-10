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﻿金行遭扑爆櫥窗 失十萬元金飾

2018-03-10 列印
■大鐵錘扑毀櫥窗掠走總值約十萬元金飾，警方在現場蒐證。
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　　上水一家開業二十年金行，昨凌晨遭賊人撬毀電閘蓋開閘，再以大鐵錘扑毀櫥窗掠走總值約十萬元金飾逃去。警方事後翻查「天眼」追緝賊人歸案。

　　現場為石湖墟新財街一號一間珠寶金行，東主姓莫（六十三歲）。昨凌晨三時許，金行突然警鐘大鳴，警方接報到場，發現金行電閘蓋被撬開，電捲閘升起，玻璃櫥窗則被扑爆及金行有搜掠痕迹，通知負責人返金行助查。

　　東主與妻子返回初步點算後，證實一批共值約十萬元的金飾被盜去。警員經調查後，相信竊賊撬毀電閘蓋升起電捲閘入內，再疑以大鐵錘等重型硬物扑爆櫥窗玻璃搜掠，其間由於觸動警鐘，故未有盡掠金飾匆匆逃去。

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