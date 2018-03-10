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﻿認未妥善維修保養 致溜後釀18傷 ﻿朗豪坊「天梯」﻿﻿承辦商罰款﻿32萬

2018-03-10 列印
■旺角朗豪坊的扶手電梯去年發生突然溜後事件，導致十八人受傷。
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　　旺角朗豪坊去年三月廿五日發生扶手電梯意外，俗稱「通天梯」的四層樓高扶手電梯突然溜後，導致十八人受傷。承辦商奧的斯電梯（香港）有限公司及兩名工程人員，事後被機電工程署票控違反《升降機及自動梯條例》，昨承認四項「沒有確保自動梯工程妥善地進行」傳票控罪，被罰款三十二萬元，另外一張傳票則獲控方不提證供起訴。

　　辯方求情指，奧的斯在港經營電梯業務達一百三十年，意外中無人嚴重受傷或永久傷殘，但承認事發前未有妥善完成維修保養工作，事發後已全面檢討監督制度，包括由區域監督突擊檢查電梯部件狀況、保存巡查記錄最少五年等。

　　裁判官接納辯方陳詞，但強調意外嚴重，被告公司本可在事發前三個月發現電梯部件破損，卻因監督不善肇禍。

　　裁判官有見本案控罪無案例可循，以最高十萬元罰款計，判每張傳票控罪罰款八萬元，合共三十二萬元。

　　奧的斯發表聲明，強調公司在今次嚴重事故後已落實多項全面措施，加強電梯安全，並承諾日後將繼續保持警惕。



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