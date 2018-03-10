﻿﻿債市缺中央交易平台﻿ ﻿證券行散戶難參與﻿

《財政預算案》力推債券市場發展，證券界直指在「一帶一路」概念和政府優惠政策下，外資來港發債機會高，惟債市欠缺中央交易平台，只能靠銀行業吸大客，證券界無法以較低手續費參與賣債，散戶入場機會減低，債券難以普及，期望債券能如股票交易般在交易所簡易買賣。



政府預計亞洲債券市場會持續擴張，為吸引內地、亞洲以至「一帶一路」沿線投資者及集資者，將推出債券資助先導計劃、合資格債務票據計劃等新措施。不過，證券界大呻本港債券市場幾乎由銀行業壟斷，專攻大客市場，證券界無法受惠，大眾買債券的意欲亦低。



僅靠銀行推廣吸客



智易東方證券行政總裁藺常念直言，債券市場對證券界理應有利可圖，因近來美國十年期國債孳息率升，債券價格受壓，若本港能提供多元債券供市場選擇，相信能吸引退休基金、保險公司等大機構入場。他認為本港金融制度健全，對亞洲地區企業具吸引力，特別是內地國企，將來若港發債，每次動輒可達到數億元至數十億元，對金融界來說，本應商機無限，「不過香港較大的債券通常都不會在交易所掛牌，只靠銀行自己賣，賺盡暴利。」



本港去年七月開通債券通的「北向通」，讓香港及其他地方的境外投資者，經香港投資內地銀行的債券市場。耀才證券行政總裁許繹彬表示，未來債券通進一步開放時，北水將有多一個途徑南下買債，但同意只靠銀行推廣力度有限，認為新債若能在港交所掛牌作交易，其證券行開戶人數將急增兩三成，「有一些儲夠錢的年輕人，見到有新投資機會，會過來開新戶口。」



果樹證券行政總裁朱維鵬續說，過往推出銀髮債券時，原是推廣債券普及化的良機，惟本港只靠銀行推廣，散戶查看債券價格，以及買賣手續均要「踩」上銀行，不及在網上交易般方便，但港府多年來均無推出中央結算系統，故大債往往不落平民袋，「證券商無法受惠，散戶也不想入貨，錯失了債券普及的機會。」



業界冀降投資門檻



證券商協會副主席蔡思聰認為，隨着本港人口老化，偏向保守的債券未來將有一定需求，但他相信《預算案》的措施在短期內，會以吸納大企業來港發債為主，「個個規模都過百億元，本地券商沒有可能加入，而且發行債券的客源，亦是擁有過千萬元資金的機構投資者，散戶很難加入。」他期望，當本地債券市場漸趨活躍後，可以降低入場門檻，令散戶能夠加入投資。



此外，《預算案》為推動綠色金融，亦建議推出借款上限為一千億港元的綠色債券發行計劃。思博資本亞太區行政總裁張宗永指，市場缺乏願意購買綠色債券的投資者，是目前推廣綠色債券的最大障礙，因綠色債券比一般債券要求第三方認證，以確認企業的環保工作，成本較一般債券高半成至一成，建議政府應將資金成立綠色債券基金，購入本地綠色債券，將更有效推動債券市場發展。



