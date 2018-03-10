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﻿女子攜四氣槍闖關被截

2018-03-10 列印
　　一名女子，前日經落馬洲管制站返內地時，海關人員發覺她形迹可疑截查，在其手提行李內檢獲四支氣槍及配件，遂將她拘捕及扣留調查。

　　海關表示，前日一名三十三歲女子經落馬洲支線管制站往內地，關員見她神情有異覺得可疑截停搜查，結果在其攜帶的環保袋內，檢獲四支懷疑受管制氣槍及配件，估計檢獲違禁品市值約六千元。

疑走私返內地售賣

　　關員懷疑她將氣槍走私返內地售賣，以涉嫌走私將其拘捕及帶走扣查，進一步調查她氣槍來源及有否經過改裝等。



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