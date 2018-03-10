﻿﻿特殊校擬增護士額學界質疑招聘難﻿

剛出爐的《財政預算案》提到為智障、肢體傷殘及視障兼智障的學校增加學校護士人手，並為視障、聽障兒童學校提供學校護士，預計每年額外開支約二千六百萬元。據了解，當局屬意為學校部編制增加一個常額學校護士職位。然而，政府增加津貼，惟學界紛指礙於工作性質、薪酬待遇及輪班制度等因素，近年聘請學校護士愈見困難。



招收肢體傷殘兒童的香港基督教服務處培愛學校，現時正刊登廣告招聘學校部護士，校長胡小玲表示，原任護士加入培愛半年，因有意重返醫院而離職，空缺於數年前一度懸空逾年亦未覓得合適人選。她認為學校護士跟醫院護士的工作性質不同，曾遇過有護士入職不到一個月便覺工作與想像有落差，繼而決定離職，「肢體傷殘兒童學校尤其看重碰撞、跌倒等安全問題，護士經常要檢查孩子的情況，再決定是否需要照X光。」



香港心理衞生會——臻和學校校長蔡磊燕亦指，學校護士沒有醫生、醫務社工在旁幫忙，須直接面向家長，並向其解釋學童的醫療情況，「不止護理工作，有時家長的問題也複雜。」



香港耀能協會賽馬會田綺玲學校校長房湘雲坦言，學校護士待遇遠不及公立醫院護士，未必能夠挽留人才，「醫管局護士除了底薪，還有加班津貼、晉升機會及其他福利，學校護士沒有任何晉升機會，教育局編制下的增薪點少，逾十年經驗月薪亦僅得四萬三千多元。」



教局增薪點不及醫管局吸引



不過胡小玲認為，政府為學校部增撥護士有顧及學界需要，惟其卻忽略了宿舍部的需要，因學生有六小時在校，當中有人其餘十八小時待在宿舍，宿舍情況其實更緊張，如今其編制卻原封不動，影響護士士氣，「全港僅得二十一所特殊學校附設宿舍部，一併加人涉款逾百萬元，相比其他撥款『億億聲』，聘請護士的數額只有『一隻手指尾咁多』。」



香港特殊學校議會主席沈少芳不諱言，固定日班工作對有家室的護士較具吸引力，若宿舍部人手懸空將需要外購服務，惟做法並不理想，「護士有機會不是固定同一個人，故老師或宿舍家長須在旁跟進宿生服藥情況，以免出現差錯，這使校方擔子增加，又影響教職員原有工作。」



另一方面，《預算案》首度提出為聽障、視障兒童學校提供學校部護士，心光學校校長黃君保對是次新政表示欣喜，惟他直言視障生的醫療需要相對較少，其寄宿部已聘用一名護士，校方實際未必有太多工作交託新增的常額學校部護士。他建議局方讓校方彈性處理常額空缺，如以職位的一半津貼外購服務，餘下款項則可用於聘請其他專責人員，以便各校按照校本情況，聘請最有迫切需求的人手。



