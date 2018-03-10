﻿﻿警隊EOD拆彈專家﻿﻿ 十年地獄式特訓﻿

港鐵沙中線灣仔地盤，今年年初在短短五天內先後掘出兩枚千磅戰時炸彈，警方爆炸品處理課（EOD）群空出動化解危機。EOD成立至今近半世紀，一直保持零失誤完成任務，皆因經過地獄式特訓。《東周刊》揭開EOD的培訓過程，閒閒地都要十年時間，才能成為拆彈專家。



負責兩次拆彈行動的炸彈處理主任盧秉善說：「拆彈並非像部分電影情節般，只需剪斷引爆的電線或拔除撞針、信管，而是要確保炸彈不再有爆炸能力，才算是成功。」他指，在人煙稠密城市中，短短五天處理兩枚巨型炸彈極不常見，能夠在合計只花五十小時成功拆彈，絕對不是靠幸運，而是在EOD長期接受訓練、累積經驗，以及團隊合作無間的成果。



成立46年 保持零失誤



根據資料，意大利去年十一月亦發現一枚五百磅戰時炸彈，當地拆彈專家先將炸彈四周劃定一個危險區域並將之封鎖，再花三個月時間研究如何移走和拆彈，直至最近才公布，最快要到今年四月八日，才會將炸彈拆除。外國更經常有拆彈專家因公殉職，當中德國有超過數十名拆彈專家被炸死。



EOD主管、高級炸彈處理主任周錫健說：「香港警隊拆除炸彈的速度是按小時計算，相比歐洲國家拆除一個千磅炸彈平均要花兩至三天，效率非常之高；而EOD在判斷採用拆除方法亦十分精準，由成立至今四十六年來，一直保持零失誤。」



體能心理 缺一不可



有高級警官透露，雖然所有現職警務人員都可以投考EOD，但要成為拆彈專家絕不容易。EOD每年遴選新人時都會測試考生體能和心理狀況，其中一項是要求考生穿上逾五十公斤的防爆衣及頭盔，拿着逾十三公斤的炸彈摧毀器，走上一個五十米斜坡，然後在爆炸前將摧毀器放在彈旁。另一項是要他們挑戰在不同高度或狹窄空間完成指定任務，測試面對壓力下的反應；最近一次招募約有三十人投考，最終獲選的不足十人。



入選學員先要接受八周特訓，除了學習拆彈理論、使用炸藥方法、認識土製炸彈結構及運作、各種拆彈器材的性能及操作方法外，甚至要學製造炸彈。通過訓練後還需累積六十小時實習，再上為期兩周的炸彈處理員執照考核課程，部份學員更需學習潛水炸彈技術。



通過所有考核後，他們亦只能先加入「後備炸彈品處理小隊」，繼續累積約六、七年協助處理拆彈工作經驗後，才有機會加入EOD，成為全職的炸彈處理人員。而要成為拆彈專家，必須再接受長達四年的海外訓練課程，包括在英國接受軍事訓練，在加拿大、澳洲等對口單位實習處理常規炮彈、爆炸後調查工作等，考獲相關的國際認可執照後，便正式成為拆彈專家。



