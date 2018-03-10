﻿荃灣地傳發展龕場寮屋大地主離奇失蹤

農曆新年前荃灣芙蓉山村一班寮屋村民獲通知，地主早年將地抵押銀行，惟近年斷供，銀行一度要求收地。二十多戶寮屋村民隨時無家可歸，千方百計聯絡地主不果。《東周刊》發現，地主梁德將靠地產起家，在業內薄有名氣。近來盛傳有人計劃在涉事地皮發展以十億元計的骨灰龕場，惜梁德將如今銷聲匿跡，發達大計阻滯重重，或影響資金周轉。



《東周刊》報道，荃灣芙蓉山村二十幾戶寮屋居民，最近突然收到通知，指該地早年被抵押予創興銀行，地主斷供多年，銀行決定收地，寮屋居民隨時無家可歸。有社工跟進受影響居民的求助，指地主過往無向居民收取租金，雙方不相往來，大部份村民不清楚地主是何方神聖。



受收地影響的村民黃先生，可能是該村最後一位見過地主的人。他表示，地主叫梁德將，他稱一四年見過對方：「是最後一次，也是唯一一次。」當時村民見有土地荒廢，欲除草滅蚊騰出空間使用。梁德將聞訊後主動聯絡他，提議把「管理權」以每年五百元租給村民。該份「管理權」租約本應每年更新一次，但翌年黃先生再不能聯絡上對方，村內流傳有人疑有財政問題，瀕臨破產，無人向稅務局交地租。



按揭斷供 欠交地租



據公司註冊處資料，該地段擁有者為麗景城有限公司，原本董事是梁德將和劉創堅。該公司於九四年九月成立，翌年即以一千四百萬元購入該地段，九七年再向廖創興銀行（創興銀行前身）申請按揭貸款。



據該公司九八年周年報表，其時公司按揭未償還資金為二千五百萬元，之後每年報表也指，這筆貸款一直維持不變。但○七年之後，該公司再沒有呈交周年報表。一四年十二月，創興銀行向該公司提出按揭訴訟，數日後持有公司七成股份的劉創堅，突然辭任董事。



該公司目前仍未解散，如今唯一的話事人梁德將，原來早年在地產界薄有名氣。他曾出任十三間公司的董事，有關公司多數從事投資和地產業務，大部份已解散，只有四間仍註冊，其中包括譽地投資，即荃灣翡翠廣場的發展商。翡翠廣場○二年開售，曾引起搶購潮。當時梁德將事業如日方中，還榮升馬主，不時接受馬經訪問，講述賽馬戰術。粗略估計，梁德將高峰時身家最少約兩、三億元。



之後，他忽然絕迹馬圈及地產界，有傳其地產王國有變，翡翠廣場之後易手創興銀行打理，多塊地皮亦被傳斷供，其中芙蓉山一直荒廢未有發展，但卻吸引多間發展商覬覦，有潛質做市值十億元計的「骨灰龕城」，惜計劃備受爭議，發展無期。



