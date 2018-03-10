﻿濠江第一變性人 競逐國際皇后小姐

每年一度在泰國舉行、俗稱世界變性人選美的「國際皇后小姐」選舉，首次與濠江拉上關係。澳門土生土長、四年前於泰國完成變性手術的鄭嘉莉（Ellie），從近千名競爭者中突圍而出，晉身該項選美決賽的首位澳門人，下月九日將與全球二十七個國家或地區的「佳麗」競逐后冠。現年二十五歲的「她」，接受《東周刊》獨家專訪時，透露不少由男變女的心路歷程。



洋名Ellie的鄭嘉莉，樣貌標誌、身形高挑兼上圍豐滿，無論外表、聲線及舉止，均非常女性化。「我原名鄭耀聰，係土生土長澳門人，兩三歲已經覺得自己係女仔，除咗沉迷睇少女漫畫之外，又鍾意着媽媽嘅高踭鞋扮女人。」她坦言，父母最初用盡方法規勸，希望「個仔似番個仔」；由細將其湊大的外婆更甚。為令事情有個了斷，Ellie十五歲時作出一個重要決定，自行到醫院接受「性別認同障礙」（GID）評估。



家人資助一半手術費



直至四年前，她終獲確認存在性別認同障礙，更獲家人資助一半手術費遠赴泰國接受全套變性手術，包括構建人工陰道、隆胸及喉核磨平等，「唔單止金錢上支持，亦代表佢哋接受咗我嘅決定，令我非常感動。」



去年，她決定參加「國際皇后小姐」選舉，更先後擊敗世界各地近千對手，殺入二十八強，成為首位晉身決賽的澳門人；故她也強調走到這階段「已當自己贏咗」。為了爭取最佳表現，Ellie更是傾盡全力，辭去男裝銷售員的正職，還碌盡人情卡透過朋友搭路，以最優惠價請來眾多星級導師，分別教授化妝、才藝及線條特訓，助她爭奪后冠。



她指，參加是次選美的最大目的，是想趁自己年輕，向世界展示澳門變性人或跨性別族群最美的一面，結果決賽日子還沒到，已為她帶來踏足娛樂圈的機會；一間馬來西亞製作公司看中Ellie的發展潛力與其簽約：「坦白講，若能透過今次選美成功提高知名度，我會致力為澳門「LGBT」發聲，爭取平權。」



