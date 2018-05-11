﻿股東熱情鼓掌送超人 李嘉誠榮休做足101分

香港首富、長和系主席李嘉誠昨天最後一次主持股東大會後，正式退休，轉任集團資深顧問。大批小股東深感不捨，專程冒雨出席股東大會，見證「誠哥」榮休一刻。有股東盛讚李嘉誠任內表現：「作為股東我畀你一百零一分！」李嘉誠則強調四十六年來，理想是令股東高高興興，股東亦從來沒有批判過他。他又寄語接棒的長子李澤鉅，要「正正當當」為股東爭取好成績，表明對他很有信心。



李嘉誠最後一日上班，自清晨開始已成為傳媒焦點，大批記者昨早聚集在其深水灣寓所樓下，期間李嘉誠未見介懷，徑自在窗邊做起晨操，又透過保安手機接受傳媒訪問，自言最後一天上班十分開心：「做咗咁多年，我由十二歲開始做嘢。」



不少小股東昨天亦專程出席下午的長和股東大會，見證李嘉誠榮休一刻，長和亦安排了接駁巴士接載股東。有小股東接受訪問時大讚李嘉誠貢獻巨大：「如果冇李嘉誠牽頭，香港會點呢？邊個可以代替佢嘅說話令我哋有信心？你諗到邊個畀我？」



寄語接班人 ：正正當當



股東大會在紅磡一酒店舉行，李嘉誠甫出場，全場即報以半分鐘掌聲，李嘉誠笑着回應：「非常感謝！」有小股東亦在會上盛讚李嘉誠任內表現：「多謝你咁多年盡心盡力，作為股東，我畀你一百零一分！」



李嘉誠離任後，將由李澤鉅接任主席一職，他寄語李澤鉅：「盡力為股東爭取好嘅成績，而個成績嚟呢，係要正正當當。」被問到是否對李澤鉅有信心，他答道：「Victor（李澤鉅）已經跟咗我三十年，應該做得好，我對佢有信心。」



對上一次記者會，長和高層曾指投資者若在長江實業七二年上市時，以三元購入一股，之後「長揸」至今，手上應有十八點七股長和及十八點七股長實，總值為當年三元投資的一千五百倍。倘若股東再將每次收到的現金股息回購公司股票，則等於九十股長和及九十股長實，市價應超過最初時候的五千倍。



李嘉誠退休後將轉任集團資深顧問，並主力進行基金會工作。他在股東大會後總結任內表現，指其理想是令股東高高興興，四十六年來亦從來沒有股東批判過他。