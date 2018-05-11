﻿保溫瓶及「甜心」贈股東

長和主席李嘉誠昨天最後一次主持集團股東大會，會後向一眾小股東及記者贈送紀念品，全部都相當有心思，包括一個啞紅色的名牌保溫瓶及鮮紅色的禮物袋，兩者均印有寓意長江的字句「不擇細流，善匯百川」及「CHEUNG KONG Like the great river Yangtze that aggregates countless streams and tributaries」，下款寫有李嘉誠與股東共勉。另外，禮物亦包括一盒朱古力，紅色盒寫上「樂加欣‧甜在心」。



李嘉誠又表示，樂於為股東服務，對於股東的祝福十分感動，亦感謝股東多年來的厚愛和信任，準備了上述禮物答謝股東出席，是因為長江不澤細流，暖意不分季候，獲不少股東大讚有心思。他期間亦多次感謝記者，又稱視記者為朋友。