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﻿美股中段升230點

2018-05-11 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報二四七七三點，升二百三十點；納指則報七四○五點，升六十五點。滙控美國預託證券價格中段見七十八點二六港元，升一點一六港元；騰訊則見四百一十四點七港元，升八點五港元。

  紐約期金報每盎司一千三百二十點一美元，升七點一美元。
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