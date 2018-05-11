﻿﻿開辦私人博物館糾紛 古董王被追逾7000萬﻿

國畫大師趙少昂入室弟子、有「古董王」之稱的本港收藏家趙泰來，日前被富商錢世庸入稟高等法院追討逾七千萬元欠款，其入稟狀指，雙方原定合作在港開設非牟利博物館，先由錢世庸注資三千萬元營運該博物館，另以零利息借出七千一百萬元給對方；惟趙泰來非但未有按計劃建館，更私下轉走合營公司資金、秘密與他人另起爐灶，甚至連用作貸款抵押的古董也是贗品。



《東周刊》報道，上月二十七日，富商錢世庸入稟高等法院，向本港收藏家趙泰來追討七千一百萬元欠款，從而揭露兩人之間一段長達十年的恩怨。據入稟狀透露，錢世庸九十年代在澳洲一個佛教場合認識了女子郭金鳳，從而在郭介紹下認識趙泰來。錢世庸其後知道趙泰來有意在港開設非牟利博物館，雙方一拍即合，二人與郭金鳳等人成立「超越國際文化有限公司」，及先由他注資三千萬元用來營運該博物館。



入稟狀指錢答應以零利息向趙借出七千萬元，以作其個人在番禺另建一所博物館。因此他在○八至○九年間，先後多次轉帳給對方。當時趙承諾會逐步變賣古董套現，首先用作還款，若有餘便撥入合營公司，並將部份古董運到公司位於屯門的貨倉，作為貸款抵押。



抵押古董被指為贋品



惟合作開設博物館的計劃一直十畫未見一撇，至一四年底，錢發現「超越國際」的帳目混亂，包括在未經授權下，將逾八百五十萬元公司資金，轉帳至趙及郭的個人戶口。而在差不多同一時間，郭秘密將部份用作抵押的古董搬走，錢遂要求將貨倉鎖匙交予自己一方保管，並即時要求趙還錢。



入稟狀披露，一五年初趙、郭等人另起爐灶，在屯門青山村開設「光留院，光留園，趙泰來宗教藏品館」，聲稱擺放大批從石器時代至明清的中國古文物。錢知悉後，立即找專家鑑證趙用作抵押的古董，聲稱證實是價值不高的贋品。



《東周刊》上周五致電趙泰來，接聽的男子自稱姓朱，指記者打錯電話「搵錯人」，惟他對事件頗為清楚，說：「相關訴訟已進入司法程序，報道相關資料分分鐘涉及誹謗。」又稱趙泰來長年在內地做展覽。至於錢世庸一方則謂：「暫時不會評論事件。」



