﻿﻿大學生揸巴士圓夢﻿ ﻿感慨未獲社會尊重﻿

八十後帥氣「巴士佬」Sam哥，畢業於外國名牌大學，原本踏上商界，但他熱愛駕駛巴士，毅然轉戰公路追夢，卻因職業變得低微受盡白眼。已轉職旅巴司機的他，早前與女導遊舌戰片段在網上熱傳，意外獲得大批網民支持，教他感觸良多，重拾信心，繼續向理想出發。



有別於罵戰網片中的火爆形象，身材健碩的Sam哥（姓鄺、三十五歲），舉止溫文有禮。



他笑說自幼是「巴士迷」，並非一般拍攝巴士或儲存紀念品，而是鍾情駕駛巴士，當他年滿十六歲，便在加拿大考獲駕駛執照，為其「巴膠」生涯拉開序幕。



Sam哥形容巴士是他的「初戀」，情緣始於幼稚園時萌芽。他的父親是商人，家住半山羅便臣道，經常乘坐名貴房車，但他偏偏情傾巴士，每天鬧着要乘坐「熱狗」巴士上學，默默站在車長旁邊扮駕駛，觀賞由北角碼頭至蒲飛路的沿途風光。



「那時我感到當車長很帥氣，但不是因為戴着『黑超』駕駛，而是肩負車上數十名乘客安全的專業，令人敬佩！」他甚至稚氣地向車長說，長大後要成為他們一份子，沒料被車長大潑冷水，說當「巴士佬」無出息。



Sam哥成績一向名列前茅，入讀傳統名校聖保羅男女中學，應父母期許，邁向更有前途的律師或商界之路的學業。九六年香港回歸前移民潮，他隨家人移居加拿大多倫多，十八歲考入當地著名學府約克大學，就讀人力資源管理，畢業後協助親人打理泰國餐館生意。



遭女朋友離棄



○八年Sam哥回流香港，在中環一家投資公司任老闆的私人助理，雖是高薪厚職，但難抵工作壓逼，令他失去生活意義，「那時我很沮喪，看見巴士在路上駛過，才找回我的真正快樂泉源。」



為了重啟夢想之旅，Sam哥不理家人反對，投考各類巴士駕照，並由駕駛小巴開始，至九巴、邨巴和旅遊巴，但他不諱言曾經放不下身段，擔心收入微薄，被伴侶瞧不起，「有部份富二代朋友知道我當巴士車長，馬上絕交，女朋友更離我而去。」



過了夢想中的首個十年，Sam哥既感滿足，亦慨歎職業司機未獲社會尊重，不但工時長、待遇差，作息時間較短，又不時遇乘客無理要求而受氣，特別是轉職旅巴司機，應付大量內地團感受至深。



舌戰內地團導遊 獲網民支持



上月二十五日，Sam臨時被要求接載內地團，但旅行團遲到了兩小時，讓他白等，更因要隨時候命，不敢離開半步，事後女導遊還要求乘「順風車」回家，他已禮貌地解釋公司不容許，但仍被指不識趣，觸發罵戰。



縱使受了冤屈，Sam哥仍有一班「粉絲」支持，在他與友人創立的fb群組「馬路的事討論區」中，獲網民留言加油，更有女乘客給他遞上打氣字條，讓他回復信心，肩負接送乘客使命，說：「我會堅持到底，讓乘客平安回家。」



