﻿游泳監察儀 助選手突破自我

熱愛游泳的人往往追求卓越表現，但泳手在水中卻難以掌握實際的速度，有本地初創企業因而研發游泳監察儀Marlin，以「骨傳導」技術，實時用語音提示泳手其速度、位置、時間等數據。Marlin曾奪消費電子展的創新大獎——運動及生物科技類別，現時用家更遍佈全球四十個國家，預計其改良版Seal將於暑假在學界進行測驗。記者/攝影：陳翠美 部份受訪者提供



Platysens創辦人兼行政總裁黃昌銳熱愛三項鐵人運動，本身是電子工程師，他運用專業知識與團隊合力研發游泳監察儀Marlin，他說：「游泳除可保持身體健康，向難度挑戰亦為自己帶來滿足感，但游泳是自己的弱項，自己的節奏時快時慢，而在渡海泳時，速度感會較弱，就更難拿捏得好」。他發現市場沒有相關輔助的電子產品協助訓練，而運動手錶因在海上接收定位訊號差，無法準確知道自己的游泳路線，驅使他決心研發Marlin。



渡海泳可提醒路線



「泳手渡海時，較難感受自身的地理位置，容易迷失方向，但藉着Marlin的語音導航，便能提醒泳手有沒有偏移路線」，黃昌銳表示，只要簡單在Marlin裝置上選擇泳池或公海模式，並於手機應用程式設定多個「航點」，系統便會衞星定位找尋用家位置，若泳手偏離指定路線，系統便會提醒轉左或右，如「轉向十點鐘方向」等。Marlin更內置動作感應器，它會偵測泳式動作、速度、轉塘時間及手部擺動頻率等，相關數據會實時透過貼在面頰的「骨傳導耳機」在水中告知泳手，同時所錄得的數據亦會透過藍牙記錄到程式內，以助泳手改善表現。



公司年初曾與喇沙書院的泳隊合作測試Marlin的成效，大獲好評，有學生表示：「過塘有語音報時，可以知道自己的體力分配是否合適，以保持穩定速度。」另外，喇沙校隊教練侯阮昌曾反映有Marlin的計時幫手，可解決從前無暇兼顧同學泳姿的問題。



黃昌銳指，正積極為Marlin改良，冀暑假能推出改良版Seal。泳手只要將Seal戴在手掌心，透過量度用家的推水力度及手臂移動軌跡，便可以提供更全面的數據，以改善泳姿。黃昌銳表示，屆時將與喇沙書院、史丹福游泳學校等合作試驗產品，同時讓教練深入了解各隊員的不足，加強學童的訓練成效。



去年Platysens成功出售逾三千件Marlin，用家遍佈全球多達四十個國家，目前Marlin主要是以英語作語音提示，為了讓產品更廣泛被使用，Platysens正積極籌備推出廣東話、國語、日語、俄語、西班牙語版本。黃昌銳透露，稍後計劃開發適用於其他運動的訓練裝置，如跑步、划艇等，讓更多熱愛體育、追求卓越的用家受惠。