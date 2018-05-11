﻿﻿保險經紀公司牌﻿ ﻿逆市炒至逾400萬﻿

內地訪客新做保單數目大跌，加上保監局將於明年中推出監管制度，本港保險業理應進入寒冬，但保險經紀公司牌照的炒賣風聲卻異常熾熱。有業界稱，牌價由過去六十萬元飆升至四百多萬元，也有買家接手。對於這場逆市炒風，有人相信奇貨可居，有業界則抱懷疑態度，坦言市場缺乏公開資訊，炒賣潮隨時是「淡友」為求將牌照甩手所塑造的空中樓閣。



國際專業保險諮詢協會會長羅少雄直言，近月「三日唔埋兩日」就有人向他查問，行內是否有人願意出售保險經紀公司牌照。他形容，有一批過去從未沾手金融保險業的內地投資者，將保險經紀公司視為另類「殼股」，企圖短炒賺錢，「這批人偏好中小型的公司，看中他們業務簡單，員工不是太多，方便買賣。」



內地投資者短炒賺錢



香港保險中介行業協會副會長關億信表示，四五年前，不計算公司資產，保險經紀公司牌價不過是六十萬元至八十萬元之間，惟內地人眼見保險業大有可為，於是陸續買牌，牌價現時已升逾倍，平者一百餘萬元，高至四百多萬元都有，而且交投量也由過往的寥寥可數，變成過去一年至少有三十宗交易。他更指出，行內有人專開保險公司，短期內賣予內地客，估計相關公司已有十家八家。



香港專業保險經紀協會屬本港兩家可「發牌」的保險經紀團體之一，其前任主席麥順邦表示，前年已發現有不少內地投資者誤信中間人的說法，以為在港經營保險生意回報率高，於是高價購入保險經紀公司牌照，後來始發現「貨不對辦」，令相應投訴增加。他為免業界聲譽受損，於是在批出新牌照時更加審慎，後來他就聽到有人放風，表示未來發新牌將會愈來愈困難，令牌價再次被炒貴。麥順邦亦留意到，有部份公司的轉手價錢「出奇地高」，不排除有人乘機「掠水」。



保險業聯會一般保險總會主席潘榮輝亦認為，過去三年業界靠內地資金湧港才有大量生意，但近年北水「關閘」，收入已經大不如前，加上保監將增加行內規管，經營成本未來一定會上升。在前景不明朗下，他認為牌照熱炒十分可疑，「花幾十萬甚至百幾萬買個牌，都要有生意才有用。」



疑淡友吹噓有價有市



潘榮輝不諱言，自去年九月起，行內買賣牌照的風聲未有停止過，他不排除有人想將牌照「甩手」，於是四處放風，「交易非公開，一般人不會查得到，隨時是『吹』多過真交易。」



香港專業保險經紀協會主席蘇家賢聽聞，市傳保監局將加強監管，令取得牌照的難度大大增加，投資者被鼓吹盡快買牌，他認為消息是否屬實仍是未知之數：「業界與保監局仍在商討中，相信在今年年中至年尾，就會有初步的答案。」



