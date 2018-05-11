﻿母親節孝敬媽咪 即換購OTO保健及保鮮產品！

後日就係母親節，有心孝敬媽媽就唔好等！立即把握低至二六折超筍價換購機會，送優質又實用的OTO保健產品及保鮮盒畀媽咪啦！



媽咪成日煮飯做家務，唔多唔少都有頸肩背痛等毛病，以下兩款OTO保健產品就可以幫佢紓緩疲勞鬆番吓！OTO護脊按摩墊根據人體工學設計，體貼脊骨之餘，亦具備震動按摩功能，無論置身屋企或車內，只需用附設的延伸帶將護脊墊固定於椅背上，就可讓媽咪坐得舒適，輕鬆享受按摩樂趣！另一款OTO頸椎枕，備有流線型設計，為媽咪頸部提供舒適承托，於屋企做家務或休閒小睡時戴住佢，舒服之餘又可以保護頸椎健康，而且仲採用輕巧記憶海綿，可以壓縮收藏，方便攜帶出門或旅途時用，去到邊都可以輕鬆保健啦！每個頸椎枕仲附送一個收納袋，方便收納及保持清潔，非常貼心！



Neoflam「My Storage」耐熱玻璃盒，至啱媽媽用嚟加熱飯餸，或為家人準備愛心飯盒帶返工或返學，耐熱玻璃可以入得焗爐及微波爐，四面環扣盒蓋配防漏矽膠圈設計，更有助延長食物保鮮時效；玻璃盒連蓋一套兩件（0.52L及0.8L），可疊起存放節省空間，又可放入洗碗機清潔，幫媽咪省時慳力！



即日起至五月三十日，大家只要憑《頭條日報》指定印花及已入帳嘅銀行櫃位/櫃員機收據正本，到指定OTO門市或星島中心即可換購。護脊按摩墊折後二百九十九元（建議零售價四百九十九元）、頸椎枕折後一百七十九元（建議零售價三百四十九元）、耐熱玻璃盒折後七十九元（建議零售價二百九十九元），即用「頭條Jetso」App攞電子印花換購及睇換購詳情啦！