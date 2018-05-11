﻿為不同佳餚配襯食物美味 ﻿「品水師」嚐出﻿﻿水礦物質含量﻿

常言道，如人飲水，冷暖自知。但對於全港首位獲國際認可「品水師」資格的李冠威來說，水除了有冷暖之分，還有鹹、甜、苦、酸的味道，絕非淡而無味。在他舌尖上，平平無奇的水亦變成一門博大高深的飲食學問，不但能一口嚐出天然礦泉水的礦物質含量，配搭不同佳餚，亦能襯托食物的美味。



品酒師，大家可能聽得多，但原來國際上還有一種專業人士叫「品水師」，目前全球僅百多名具備相關的認可資格，最近更新鮮出爐首位港產「品水師」，他就是現職銀行經理的八十後港男李冠威。



事實上，品水師與品酒師的工作相近，主要是為飲水提供建議，李冠威接受《東周刊》訪問時表示，「如果食較濃味的食物如牛排，會配搭高礦物質含量的水，因味道重的水能帶出食物味道，相反亦然。」在他舌尖上，礦泉水的味道千變萬化，非常專業。



每月花千元購各地「好水」



李冠威成為品水師後，全家人已嫌棄飲用自來水，每月要花上千元購入各地的礦泉水飲用。這條回不了頭的「尋好水」之路，源於一次福建之旅，「當時在一個市鎮試用當地的茶，覺得同平時飲的好唔同，好純滑，原來係用山泉水沖的。」這才發現以不同的水所沖的茶「真係有唔同口感！」



初嚐水的奧妙後，他如發現新大陸，去年底更膽粗粗斥資逾五萬港元遠赴德國修讀品水課程，以及投考專業試。為訓練味覺的靈敏度，他當時日飲三、四公升礦泉水，牢記着不同礦泉水的味道，最終過五關斬六將，通過嚴格考試，成為全港首位獲國際認可「品水師」。



成為飲水專家後，他自覺有使命糾正公眾對礦泉水的謬誤及宣揚益處，坦言「揀水」大有學問，須根據個人體質、身體狀況選擇，如女士適合吸收更多鈣；男士宜飲用高鎂礦泉水等，絕非愈貴愈好，「好的礦泉水，二十至三十元一支已算合理，最重要是切合自己體質需要。」



