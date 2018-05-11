﻿﻿平凡女子「代夫從商」成K金大王接班人﻿

K金大王胡楚南的二新抱王凱曼，未經雕琢前，是一名出生於普通人家的芭蕾舞運動員，舉手投足散發着藝術家的追求完美。偶遇真命天子後，獲老爺胡楚南悉心栽培，打磨成耀眼璀璨的寶石，她接受《東周刊》訪問時說：「好感激我老爺，我人生好多轉捩點都係同佢有關。」



王凱曼生於浙江溫州，父親是技術員兼二胡高手，母親則是會計員擅長跳中國舞，藝術氣息自小滋養她，六歲那年被送到市內的舞蹈學院，為童話般的人生埋下伏線。天生有着藝術家執着性格的她，對自己的要求極高，一心想做舞蹈家，但偏偏命運軌跡再次逆轉，讓她遇上真命天子。有年，身兼香港舞蹈總會會長的胡楚南帶着二仔胡智聰訪京交流，她因為是北京舞蹈團班長，被老師安排作嚮導帶胡智聰遊長城。



面對這位富家公子，王凱曼為免予人黐金糠的錯覺，刻意表現冷淡。沒料樸素無華的她，令胡智聰印象深刻，返港後馬上報讀一個北京的短期法律課程，旋即發動追求攻勢，半年後成功奪取女神芳心。兩人拍拖近十年才結婚，○七年回流香港。



後來，胡楚南徵召胡智聰「回朝」打理家族生意，「老公喺金融業已建立深厚基礎，唔想放棄，佢同我講『不如妳去幫手啦』！」因為這句話，王凱曼就「代夫從商」，九年前開始與胡楚南並肩作戰。



初生之犢不畏虎



她最難忘上任初期，遇上一名內地大客，買下近百萬元珠寶，但對方只有數十萬現金在身，要求先交訂金，幾經掙扎，讓對方取貨走人，買家最終守信將餘額從內地匯港。



這份膽識令胡楚南另眼相看，胡楚南哈哈大笑說：「好多人問我栽培到個新抱咁叻，唔驚佢走咗去？我話怕乜？我個仔一表人才，一定留到佢。」說穿了，他是一位將子女放在第一位的慈父，子女找到幸福，他又何妨愛屋及烏？



好命女人，莫過於有老公錫，有老爺撐，王凱曼一次過擁有這兩份福氣。



