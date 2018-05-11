﻿﻿中學生「Cool煲大作戰」﻿ ﻿助同輩對抗壓力﻿

「你有壓力，我有壓力」這句說話，相信是不少時下青少年的寫照。面對來自學業及家庭的壓力，青少年難免感到喘不過氣來。學友社潛能發展中心一群中學生近日發起了一場「Cool煲大作戰」，通過微電影、街頭小遊戲和互動劇場，鼓勵朋輩正視壓力，更要適當抒發情緒，別讓負面思維成為長期困擾自己的夢魘。



計劃集合了三十多名來自全港不同學校的高中生參與，原意是希望運用他們的能力，舉辦一項值得社會關注的活動。第一步先要落實一致的活動主題，大部份學生不約而同提起學生壓力這議題。中五生顏凱瀅直言：「這是我們身邊最熟悉的議題，切身地面對功課壓力及家庭壓力，加上社會發生不少學童自殺事件，我們都很關注。」



中五生譚仁皓有份提議以學生壓力作主題，他因自己年前曾受沉重壓力困擾，經歷了人生至今最難過的時間。「中三那年參加了制服團隊，又要應付十多個科目，時間管理和人際關係都出了問題，結果患上了焦慮和強迫症，要找醫生和社工幫助。」



決定主題後，三十多名學生便設計了一連三項活動，在本月陸續推出。頭炮是一套由他們自編自導自演的微電影，內容講述一對青少年面對壓力時如何疏導情緒。顏凱瀅指，他們在籌備活動期間，發現很多青少年面對壓力或負面情緒時，不懂得以正確方式抒發，於是他們翻查資料，得悉有學術研究證實，吃香蕉和大笑瑜伽有助紓緩壓力，遂以趣劇的形式向同輩分享。



重頭戲是一連兩個周末在旺角行人專用區擺設的街站，通過小遊戲與眾同樂，助青少年釋放壓力。譚仁皓指，他們會邀請路過的青少年參與小遊戲，例如以充氣玩具擊打大型不倒翁，以及穿上黏滿便利貼的外衣，再用力扭動身體甩掉便利貼，「每個遊戲只需一兩分鐘，目的都是希望玩家可以盡情地玩，將負面情緒完全釋放。」



首次街站已於上周日完成，顏凱瀅直言反應比預期中理想，全日共邀請了過百名青少年參與小遊戲。



最後一個活動則是本月十九日舉行的互動劇場，以話劇的形式與參加者玩「人生交叉點」遊戲。顏凱瀅形容，劇中主角會經歷不同困難，台下觀眾則要代入角色選擇不同心態面對，不同抉擇將會帶來不同結果，「最後我們會和觀眾分析，為何他們會作出這些選擇，讓他們反思自己平日面對困難時的心態。」



互動劇場 學習轉變心態



譚仁皓不諱言，三個活動看似簡單，未必如社工或醫生般帶來直接幫助，但其實部份學生面對壓力時，會抗拒向家人或社工傾訴，遑論求醫，「他們甚至視見社工為『污名』，擔心會被排斥。」顏凱瀅認為，計劃以朋輩角度鼓勵學生正確紓緩壓力，一旦情緒開始失控，也能及早意識及求助，「我們的能力雖然做不到太多，但至少可讓大家關注這件事。」



