﻿爛地包圍 有單位變非法民宿 ﻿橫琴新樓問題多玩謝業主﻿

被視為澳門後花園的橫琴，四、五年前曾掀起樓花搶購潮，吸引中港澳人士投資當地物業，惟《東周刊》調查發現隨着樓宇陸續落成交吉，問題即連環爆發，有屋苑前後門都是爛地；更有單位淪為非法旅館，旅客自出自入，儼如無掩雞籠。



「K2荔枝灣」為其中一個問題屋苑，記者在多名業主協助下實地了解，只見後門與停車場入口，均被超過一百米長的地盤爛路所阻，不踩過泥濘無法進入。業主代表葉先生說：「向發展商反映，他們卻指該處是政府道路工程，管不到。」經前門返家亦舉步維艱。由於該處仍在興建新一期樓盤，大量泥頭車出出入入，工人在沿路射水，弄至滿地泥濘。



其他業主投訴：「售樓書列明屋苑設有六星級私人會所但未見蹤影，至於恒溫泳池，發展商竟說室外那個露天泳池就是，日後將加上恒溫裝置。」另有業主批評，單位內部裝修頗粗糙，多處出現裂紋，部份走廊更未有安裝消防喉。



發展商上月底召集業主收樓，疑因擔心出現混亂場面，早已安排公安人員駐場戒備，在會面結束後不久，部份業主聲稱收到自稱內地執法部門人員的疑似恐嚇來電，然而業主們強調會繼續據理力爭。



除貨不對辦外，更有橫琴樓被非法旅館入侵。阿亮是「華融琴海灣」業主，他指屋苑內最少有十多個單位經營非法旅館，「橫琴住宅區與珠海長隆度假區僅數分鐘車程，部份旅客嫌園區內酒店價格偏高，轉租由豪宅單位改裝而成的非法旅館。」



阿亮續說，每逢假期都可見大批拖着行李篋的旅客，在旅館職員迎接下進入屋苑，「屋苑如無掩雞籠，閒雜人等進進出出，對治安構成危險，更有旅客在露台生火燒烤，隨時引發火警。」業主們多次將非法旅館運作的證據交給物業管理公司跟進，惟問題至今仍未解決。



華融琴海灣澳門區總代理創世地產董事長劉藝良，慨歎非法旅館無孔不入，難以杜絕：「但我肯定管理公司已經注意到這個情況，將會在法例及管理範圍容許下作出防範。」



