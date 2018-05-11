﻿﻿小巴慳皮保養馬虎﻿ 頻起火如計時炸彈

兩輛載客小巴上周接連「自焚」，令公眾擔心小巴隨時成為公路炸彈。有業界直言，紅色小巴「自焚」風險最高，因司機多數自僱，若非嚴重機件問題，也不願將小巴送修，加上不少車主非職業司機，只能倚賴司機匯報車輛問題，如有疏忽，車輛隨時出事。



上周四，一輛接載六名乘客的小巴駛經石硤尾時車頭突然起火，消防撲熄火警後，相信起火原因是機件故障。然而，小巴「自焚」事故上周已兩度發生，過去一年亦最少有八宗小巴起火意外。有業界坦言，部份「自焚」小巴車齡不過十年，機件仍未老化，因此事故並非單純的機件故障，更涉及人為失誤。



美孚麗城小巴管理公司服務主管葉毓強表示，業內有不成文規定，早更司機每日開工前，應先查看引擎機油、冷卻水（水箱）狀況，惟不少人疏懶檢查，最終因汽缸、水箱儲量不足，導致引擎過熱起火。以其觀察，此情況於公共小巴較常出現，「旗下有多於十輛小巴的『綠頂』公司，通常有專人負責檢查偈油及水箱，但『紅頂』司機多數自僱，車主未必管得嚴，加上『紅頂』先到先開，司機為了趕開工，懶得再花時間掀開車蓋慢慢檢查。」



葉毓強直言，紅色小巴司機會盡量減少「停車」情況，「送修等上四十分鐘即可取車，車主一般會扣減七十元車租，但不理會問題繼續行車則可賺取二百元。」他又指出，部份小巴的日夜更司機各自「踩盡」十二小時，變相「不眠不休」運作，加速損耗情況。



葉毓強續說，行內有不少車主購入一輛小巴作為投資，但他們並非職業司機，依賴司機匯報車輛問題。香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華則指，業內愈來愈多五六十歲、過去以駕駛旅遊巴及巴士為主的「大車」職業司機，在退休後加入小巴界，惟「大車」與小巴的性能、構造不盡相同，車主難以掌握這批替工司機對小巴的了解程度。



驗車年檢 換裝「道具」



即使業界願意把小巴送修，行內仍有不少「壞手勢」影響行車安全。葉毓強解釋，有車主為了節省成本，僅願以經過翻新的「翻倒胎」來替換舊胎，「價錢可以便宜三分之一，但危險性極高。」他更知悉，有車房在小巴進行年檢前，會借出尚於有效期內的滅火筒作「道具」，惟驗車過關後即會交還，令車主毋須花錢更新器材，「若發生火警，車上幾個過期滅火筒都不會有用。」



香港汽車工業學會會長李耀培認為，本港車房人手短缺及工作節奏快速同樣影響維修質素，「最高負責人一人分飾師傅、學徒和幫工的角色，所有工序都要靠自己做好。」以往本港亦曾有「飛車轆」意外，箇中原因有機會是負責人苦無助手幫忙確認車輛消耗品的狀態，導致維修過程出現細節遺漏。



