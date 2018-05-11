﻿﻿通識科重視度減﻿ ﻿兼教老師代替專科﻿

通識科改革疑雲引來全城爭議，有教育界指，經過十年發展，學校對通識科的重視程度近兩年已經減低不少。有通識科教學助理在職四年，仍無法尋得專教通識的教席，憂慮課程一旦改革會更受輕視。有通識科老師指，不少大學近年收生轉行「最佳五科」制度，通識科不再是升學入場券，學校逐漸不聘請專科老師教學，日後科目的教學質素恐會進一步轉差。



大學修讀社會科學的何先生，在荃灣區一間中學任職通識科教學助理四年多，「望穿秋水都未有位。」坦言通識科近年愈來愈不講求專科專教，新人入行非常困難，就他所見，一兩年前報章和教協上所見的廣告，仍有不少學校會專請通識老師，惟至今只餘下需兼教多科的招聘，「通識老師要兼教歷史、經濟，甚至是與通識不太相關的數學。」他認為，學校不會明言輕視通識科，惟遇上人手編制問題時，通識科往往會先成「犧牲品」，「學校人手愈來愈少，便叫老師兼教通識。」



何先生認為，兼教多科的老師放在研究通識科教材的時間有限，思維邏輯、歸納重點等能力，亦未必如專教通識的老師強，最後影響教學質素，「如果我放學後，經常要處理不同學科的事情和教材，便不可能抽時間教學生深入的通識內容。」他擔心，教育局一旦將通識科評分二分為「及格」或「不及格」，甚至將其變為選修科，學校和學生都更會視通識如無物。



近年傾向請兼教老師



通識教育教師聯會主席關展祺直言，通識科推出近十年來，學校已經逐漸掌握到教學方法，該科考試內容也有了多年的資料可供參考，故近兩年傾向請兼教通識老師，「大家發現科目及格要求原來比預期容易，一旦遇上資源緊張，就會減通識科的人手。」



他又說，過往要在港升讀大學，大多要求通識科達到第二級，惟目前愈來愈多科目只講求「最佳五科」，不止學生「轉攻」自己表現較佳的科目，不再集中時間溫通識，學校也不如以往般重視通識科。



他表示，目前在大學只修通識的畢業生，都難以找到教職，只能擔任薪金低老師一半的教學助理或半職老師，「我不是要標籤其他科的老師會教不好通識，但不熟通識又要教通識，教學、出卷和改卷都有問題。」



在屯門區任職通識科老師的區先生則說，不少兼教通識的老師都缺乏備課時間，要用到電子教學時，水準也非常參差，「我們理應不會直接用出版社的教材教學生，但有老師最終都無將教材加注解，表現『差強人意』。」



資深通識科教師許承恩則認為，經過多年發展，通識科教職開始飽和，「未必是學校想減人手，不過市場不需要這麼多『新血』。」



