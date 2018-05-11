﻿﻿帶殘疾童逛街看戲﻿ ﻿商界高層：義工令生活非單一﻿

國際義工節上周六開鑼，今年共有一百五十項跟動物、長者、少數族裔等相關義工活動可供參與。「牽手•香港」義工隊長區錦源（Matthew）熱愛服務傷殘兒童，近年他帶着行動不便的學生遊覽香港，一起逛街看戲，玩轉K房。他看着孩子一張張笑臉，深盼更多人加入義工行列：「千萬別看輕義工的參與，若沒有同行者，傷殘孩子根本無辦法外出。」



Matthew熱衷服務傷殘兒童，他不時於周末陪同長期入住學校宿舍、嚴重肢體傷殘的學生外出，「有些學生很少回家，親人不在港，甚少前來探望或花時間照顧，校方不希望孩子常被困在宿舍，故安排他們外出當散心，亦借機讓他們接觸外界，提前適應日後的離校生活。」



現職上市公司財務總監的Matthew曾居美逾三十年，其義工生涯於十五歲時啟航。當年他參與學校活動，成為當地難民兒童的功課班導師，並於那段期間愛上這類直接「對人」的義務工作。年輕的他仍可撥出時間繼續做義工，但踏入職場及結婚生子後，變得愈來愈忙而停止，直至四年前回流香港，趁着工作休整期重新開展義工生活。



「我離港多年，孩子們讓我有機會跟着他們，去了許多從未去過的地方。」過去四年，Matthew陪着特殊學校學生去過警犬訓練學校、水警基地、科學館及文化博物館等一般學生頗常參觀的地方，跟學生做得最多的節目是看電影、逛街及吃飯，亦試過挑戰較高難度的活動，如農曆新年前夕到人頭湧湧的深水埗街頭感受辦年貨氣氛、往筲箕灣「朝聖」吃魚蛋粉、聖誕節看燈飾等，盼讓孩子們留下難忘回憶。



陪同外出的工作看似簡單，惟Matthew坦言，若無義工加入，單靠兩三個學校教職員，根本不可能一對一帶領八位學生「四圍去」，「大部份學生都需要坐輪椅出入，如患有小兒麻痹的孩子走路會左搖右擺，很易跌倒，雖然校舍有無障礙設施，但外出則需要有人抱扶及緊牽。」



殘疾童挑戰自身限制 深受感動



嚴重肢體傷殘的孩子雖有身體障礙，但無阻他們樂觀愛笑、互助友愛，甚至無懼限制。Matthew難忘有次跟學生「唱K」，看着一班因腦部問題導致肢體活動不便、說話咬字不清的學生，滿懷自信地拿起咪高峰，盡力跟着音樂節拍，唱起一首首Matthew不認識的流行曲。即使他對歌曲未必有共鳴，但仍深受感動，「我們作為家長會很保護自己的子女，小小的問題已經代他說不，反觀這班孩子的身體有障礙，卻非常努力挑戰自身限制。」



擔任義工讓Matthew得以從忙碌的管理層生活中抽身，跟孩子們的相處使他得着滿滿的快樂。做義工亦令他認識一班熱心的夥伴，毋須一味埋首於商業世界：「普遍人日常生活只有上班下班，大家總是忙着為生活而掙扎，若我沒有做義工，生活未免太單一化。」



Matthew認為，只要嘗試踏出第一步，便會發現做義工沒想像中困難，加上「牽手•香港」設有網上日曆，參加者可自行選擇感興趣的義工活動，登記手續簡單便捷。今屆國際義工節至本月十三日結束，期間他將陪同學生參與長洲一天遊：「學生非常期待坐船，因這並非恒常有機會做的事。」



