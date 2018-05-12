﻿﻿羅老太稱最錫羅嘉瑞﻿ ﻿母親節願望一家和氣﻿

「我願望一家和氣囉，係咁多！」鷹君集團羅氏家族自爆發爭產疑雲，集團已故創立人羅鷹石及遺孀羅杜莉君，膝下子女猶如分成兩派。母親佳節前夕，現屆九十八歲羅老太昨談及曾被她直斥不孝的三子羅嘉瑞，直言對他最為愛錫，但其行為令人傷心，冀家族能「大和解」。



羅老太入稟控告滙豐信託，申請禁制及撤換其家族基金信託人職務，以及頒令交代帳目及賠償損失，案件將於二十九日正式開審。但她早前提到，由於羅嘉瑞拒絕加簽，她未能操作名下一個私人戶口支付律師費，為這場爭產前哨戰增添火藥味。



提出見面 嘉瑞拒絕



羅老太昨表示，曾提出親自跟羅嘉瑞見面，卻遭對方拒絕，亦未有接聽電話。她直言：「梗係傷心啦……唉，咁嘅仔，我好錫佢㗎，佢又好叻㗎，好精靈，好勤儉好勤力，o依家變到咁，因為要幫匯豐（信託），阻止啲錢唔畀返我，就係佢，羅嘉瑞。」她未有推測背後原因，但直言：「總之要令我麻煩啦！」



羅老太不諱言，眾多子女中最疼愛由她親手湊大的羅嘉瑞：「個個我都錫，但係呢個（羅嘉瑞）就特別啲」。羅嘉瑞在去年母親節前赴探望羅老太遭拒；提起今年的慶祝活動，羅老太直言未有打算，至於會否邀請所有子女出席，她亦不置可否：「或者啦，未決定。」但她稱，希望一家人能夠「坐低傾」，和氣收場是她今年母親節的願望。



羅老太提到，成立信託基金擬為夫婦百年歸老，須將遺產轉移予九名子女時，將可盡量減低所涉的遺產稅稅額，同時讓兩人在生時可有效管理資產。她稱，滙豐信託以鷹君集團及羅氏家族各人均是「不同生意項目中的重要客戶」為由，自九九年起收取固定年費，卻未有明言涉及金額，只稱對比信託總額來說只是小數目，要求對方解釋誓章內容。



至於年初羅氏再爆出「竊聽風雲」，羅老太指對涉事菲傭非常信任，無奈指：「我好錫佢，但係佢o依家偷錄啲電話，都唔知有冇受益關係。」羅老太坦言從無打算報警處理：「我只是想教好個仔。」



搬入酒店「食好住好」



羅老太自去年中旬由大宅搬入二子羅旭瑞旗下集團酒店入住至今，她稱，現時在酒店「食好住好」，不受人滋擾，頭髮比以前濃密，聽覺亦有改善。



羅嘉瑞透過發言人回應，由於家族事件已進入法律程序，而羅嘉瑞作為此案的證人，基於對司法制度的尊重，不能亦不合適作任何回應。