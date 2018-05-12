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﻿親製三款茶粿 憂手藝日後失傳

2018-05-12 列印
■三款不同餡料的茶粿。
■模具已有八十年歷史。
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　　身穿紅衣的羅老太昨坐在輪椅上，由羅旭瑞及六子羅啟瑞陪同下現身傳媒茶聚，為記者親自製作韭菜、荳沙、芋頭蘿蔔三款不同餡料的茶粿，當工人現場烹調時，又從旁打點及檢查，提醒要「加少少水」，表現相當醒目。

　　羅老太指，昨晨七時就起牀預備這批茶粿，又稱餅模已有八十年歷史，擔心手藝日後失傳：「o依家後生唔做，好似我呢個家，我走咗之後冇㗎喇，嗰啲後生、新抱個個都唔學。」有記者提議拍攝及上傳教學影片，讓感興趣者學習，羅老太聞言即笑瞇瞇稱：「係呀，啱呀。」
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