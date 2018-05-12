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﻿女童確診肺結核 25病友大追蹤

2018-05-12 列印
　　明愛醫院昨公佈，一名七歲女童確診感染肺結核，二十五名年齡介乎三個月至十三歲的女病童因曾與該女童有緊密接觸，需作跟進。

明愛醫院隔離治療

　　院方指，一名七歲女童於四月三十日因肺炎徵狀入住該院兒童及青少年科急症病房，由於女童接受抗生素治療後仍持續發燒，遂於本月九日安排轉至隔離病房，並於同日送交其化驗樣本進行肺結核測試，今日確診患上肺結核病，現正接受隔離治療，情況穩定。

　　該名女童確診後，院方按既定感染控制程序進行追蹤調查，確定有二十五名年齡介乎三個月至十三歲的女病童曾與該女童有緊密接觸，需作跟進，當中有二十二人已出院，其餘三人仍然留醫。院方現正聯絡各相關的家長解釋情況及安排跟進檢查，至今並無病童出現肺結核感染徵狀。

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