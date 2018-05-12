﻿﻿租金猛升劏房不留人﻿ ﻿單身婦快餐店借宿﻿

社署最新數字，女性露宿者人數在五年間增加近兩倍，二十四小時營業的連鎖快餐店，成為她們的借宿熱點。本身租住深水埗劏房的MayMay，因難敵牀蝨，年多前決定露宿快餐店。有社工指，女性露宿者不少是未婚或失婚的單身女性，原本有屋住，惟近年租金升幅驚人，將這批女性「迫上街頭」。



年近六十歲的MayMay接受訪問時，拖着大包小包「家當」現身，在快餐店找了個較寬闊的四人卡位坐下，「這個位置好，可以放我的行李。」原本居於深水埗劏房的她，因難忍住處蝨患，去年二月起選擇留宿快餐店，無奈淪為「麥難民」。



MayMay過去一年多曾留宿油尖旺、灣仔、銅鑼灣等多區連鎖快餐店，亦曾在通宵營業的茶餐廳過夜，她評價前者較後者舒適，「茶餐廳太迫，我的行李入不到。」街頭危機四伏，快餐店也算不上安樂窩。MayMay直言個別快餐店會以不同招數「迫走」露宿者，如調大冷氣、調高喇叭聲量等，女性露宿者更需承受不友善目光，「你唔望番佢多數都不會搞你。」



帶同「家當」棲身快餐店



一個女人手無寸鐵，更要擔心財物安全，故MayMay會以布帶綁好行李，身份證等貴重物品則帶在身上，提防有人順手牽羊。



社會福利署數字顯示，登記女性露宿者人數由一三至一四年度的三十五人，大幅上升至一七至一八年度的一百零四人，激增近兩倍。社署現時資助三間非政府機構各營辦一隊露宿者綜合服務隊，其中基督教關懷無家者協會外展社工陳文珊認同，近年女性露宿者人數有上升趨勢，過去兩年增幅約兩、三成，以荃灣、深水埗區較常見，大部份女性露宿者均為單身或失婚，約四十五至六十歲，以往獨居於板間房或梗房，推斷因難抵近年租金上漲，或遭舊區收樓等而被迫露宿。



與街邊相比，她坦言快餐店內的女性露宿者明顯較多，相信由於快餐店設有洗手間，亦不必在外「日曬雨淋」，相對較安全。



資助女性宿位不足



陳文珊形容，女性露宿者一般較男性欠缺安全感，自我保護機制較強，情緒亦較波動，求助意欲亦不及男性強，故機構接觸女性露宿者時要採取不同策略，「我們會派出女性同工，先穩定她們情緒，見面亦會較頻密，若能取得她們電話，也會以短訊關心她們。」



聖雅各福群會服務經理李麗文亦指，一七至一八年度女性露宿者個案增至十二名，均為六十歲以下的單身女性，一半有工作，惟區內劏房租金升幅驚人，板間房月租索價四千元，有獨立廁所的劏房最低消費也要五六千元，「辛辛苦苦洗碗，一個月才賺萬多元，如果最後一半用作交租的話，她們情願在工作地點附近找個地方睡覺。」



社區組織協會幹事吳衛東指，全港資助女性宿位只有五個，女性露宿者要尋找暫宿的空間，遠較男性露宿者困難，促請政府應對宿舍服務作出調整，增加資助女性宿位。



