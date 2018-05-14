﻿出租公司斥：丟盡港人臉！ 自駕遊台撞車 港男賠償走數

港人外地自駕遊爆惡行！有自稱台灣出租車公司前日在網上發文，炮轟一名港男租車客在宜蘭發生意外撞毀出租車後，本承諾會按協議書賠償四十九萬六千台幣（約十三萬港元），但最後卻「走數」，回港後更向銀行要求停止原先支付的一半賠償金額交易。發文者怒斥港男：「丟盡了香港人的臉！」揚言會採取法律行動。



一名自稱台灣租車公司職員的游姓網民前日在facebook撰文，稱一名姓鄧港男上月二日承租一輛德國產的九人家庭新車，結果當晚在宜蘭縣礁溪鄉發生車禍，右邊車身嚴重損毀，車門更整個飛脫，事件中無人受傷。



游指，該九人車價值約一百七十萬台幣（近四十五萬港元），維修費共需七十萬台幣（約十八萬四千港元），需時九十天才能完成修理，「造成台灣租車公司巨大的損失。」遂向鄧索償四十九萬六千台幣。事後租車公司與鄧商討賠償事宜，對方指自己身上沒錢，堅持回港後再理賠，最後雙方在當地警方監督下完成理賠協議書，鄧先以家人的信用卡賠償二十五萬台幣（約六萬六千港元），游當時要求他出示持卡人的簽名授權，但鄧建議翌日再簽名，又指會用另一張卡再「碌」十萬台幣賠款（約二萬六千港元）。



發卡銀行收指令不過數



惟至翌日，鄧卻失去聯絡，待數日後回港才匯款餘額，但仍欠數千元台幣，租車公司更接獲銀行通知，指鄧已向銀行要求停止交易最初的二十五萬台幣；鄧更將租車公司列入手機黑名單，令對方不能聯絡他。游怒斥鄧的行為是欺詐：「丟盡了香港人的臉！」揚言會採取法律行動，並會按租車條款向法院聲請賠償汽車損失：「一切後果你需負責，這將會暴增賠償費用。」



據了解，該名姓鄧港男居住在大埔半山洲。另有傳媒尋獲鄧的妻子，對方指事件已交律師處理。



租車公司須來港民事索償



執業大律師陸偉雄直言，案中事主如欲追討損失，須親自來港入稟法院提出民事索償，但由於事件在台灣發生，本港法院未必受理；另事主可向台灣警方報案，當地警方或會向涉案港人提出拘捕令，如該名港人日後前往台灣，或會被捕。但由於港台沒有疑犯引渡安排，故涉案港人只要一日不去台灣，當地警方亦沒法處理。