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﻿林鄭：傳媒人身安全應受保護

2018-05-14 列印
　　有線新聞台一名記者前日在四川都江堰採訪時，遭兩名男子毆打受傷。特首林鄭月娥昨表示，特區政府非常關注事件，甫得悉意外時已即時向國務院港澳辦和四川省政府的港澳辦反映並要求徹查，強調香港的傳媒人士在外的合法採訪，應受到尊重及人身安全的保護。

　　但由於事件的後續調查或跟進工作由四川省政府按既定法規及機制進行，她不能以特區政府身份要求他們如何處理，但相信當地政府會按實際情況處理。

　　此外，林鄭昨晚啟程前往泰國曼谷出席聯合國會議，另本周三將到惠州及廣州訪問兩天，與兩地及廣東省領導會面，就日後粵港澳大灣區發展商討籌備工作。

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