﻿林鄭：傳媒人身安全應受保護

但由於事件的後續調查或跟進工作由四川省政府按既定法規及機制進行，她不能以特區政府身份要求他們如何處理，但相信當地政府會按實際情況處理。
此外，林鄭昨晚啟程前往泰國曼谷出席聯合國會議，另本周三將到惠州及廣州訪問兩天，與兩地及廣東省領導會面，就日後粵港澳大灣區發展商討籌備工作。
港人外地自駕遊爆惡行！有自稱台灣出租車公司前日在網上發文，炮轟一名港男租車客在宜蘭發生意外撞毀出租車後，本承諾會按協議書賠償四十九萬六千台幣（約十三萬港元），但最後卻「走數」，回港後更向銀行要求停止原...
2018-05-14
中國第一艘國產航母001A，昨日清早離開遼寧大連港進行首次海試。新華社報道，今次海試主要檢測驗證動力系統等設備的可靠性和穩定性。 據了解，第二艘航母具備了出海試驗的技術條件。 國產航母從下水到海試，用了一年零兩星期的時間，在過去的這一年中，從外形上看，國產航母的變化並不大，主要是增加了艦島上的多座雷達和通訊天線，與052D大型驅逐艦相同的四面改進型有源相控陣雷達也已經安裝完畢，甲板外側就安裝了導彈和速射炮等自衞武器系統。 內地官媒就在微博上發佈消息，指國產航母於昨晨六時四十五分已駛離碼頭，現場更傳出炮仗聲。
2018-05-14
印尼第二大城市、東爪哇省泗水市周日發生連環自殺式炸彈襲擊，三間教堂分別遭到炸彈襲擊，造成至少十三人死亡，四十一人受傷包括兒童及警員。有報道指極端組織「伊斯蘭國」(IS)已承認責任。警方指，首宗襲擊於早上七時三十分發生，然後每隔十分鐘就接連發生第二和第三波襲擊。 從電視台拍攝的片段可見，一間教堂爆炸後火勢猛烈，黑煙直衝上天，瓦礫遍地，停泊教堂外的多架電單車亦被炸毀，殘骸遍布四周。警方指，三宗人肉炸彈襲擊者疑來自同一個敍利亞家庭，父親帶同十六歲及十八歲兒子以電單車發動襲擊，母親則帶同九歲及十二歲孩子發動另一宗襲擊。警方又指，該家庭曾在IS曾控制的地區生活。 當地傳媒報道，一名...
2018-05-14
會德豐旗下筲箕灣新盤日前開放現樓，項目至今累售153伙，餘下少量標準戶及特色單位，發展商預告特色單位短期內有機會招標出售。 會德豐地產常務董事黃光耀表示，「集團已分批出信予ISLAND RESIDEN...
2018-05-12
相隔十年後，國際組織財務行動特別組織（Financial Action Task Force ， 簡稱FATF ）將於今年10月、11月再度來港，實地評估香港打擊洗錢及恐怖份子資金籌集情況。政府有關方...
2018-05-14
德甲周六煞科，有人歡喜有人愁。拜仁慕尼黑主場意外1:4不敵史特加，但無損眾將慶祝六連冠；漢堡則地頭2:1勝慕遜加柏，仍難逃史上首次降班厄運，有激進球迷憤而縱火。 早已鎖定德甲錦標的拜仁地頭不敵史特加，賽後隊長紐亞將冠軍碟交給湯馬士梅拿高舉，一班球員樂極忘形慶祝六連霸紀錄，互淋啤酒。季後再次退役的軒歷基斯沒有參與，笑言：「我已七十二歲，可不想玩到滿身啤酒。」 同日，禾夫斯堡主場4:1大勝科隆，令漢堡贏波降班。有漢堡球迷眼見愛隊德甲全勤的紀錄作古，把矛頭指向主席賀夫曼領導無方，更於比賽期間縱火洩憤。
2018-05-14
說了一整年的熒幕指紋科技，率先由vivo新作X21帶到用戶手上，如今手指輕按熒幕即可快速解鎖，過程簡單直接，使用起來比前置或機背指紋解鎖都要好，加上指紋Sensor隱藏於熒幕底下，機身設計更見簡約，可...
2018-05-14
古巨基上周五在紅館開騷意外墮下台上大窿，幸傷勢不重，他前晚繼續開騷，在台上笑言「邊度跌低邊度企起身」，更與表演嘉賓劉德華唱跳《獨自去偷歡》，親證傷勢無礙！本報記者 古巨基上周五墮台後堅持繼續演出，完騷...
2018-05-14
香港人喜愛外遊，近年更多了港人旅行時自駕遊。不過，港人自駕遊數目多了，涉及的意外亦多了，這需要時刻提醒自己，不論在香港還是外地，安全駕駛仍是第一考慮，平時少駕駛的港人，絕對不要拿自駕遊來練車。至於不涉及人命傷亡的自駕遊意外，賠款是重點考慮，就需要留意當地租車的保險安排，本身是否有購買全面保險，否則一趟自駕遊的賠款，隨時等同一、兩次歐遊費用。 這兩天，有自稱是「台灣租車公司」職員在社交網站發文，越洋追討香港一名男子，指他四月初在台灣自駕遊期間，撞毀了其公司一架價值約四十五萬港元的德國九人車，維修費用達十八萬港元，維修需時九十天，令公司蒙受巨大損失，但該名男子回到香港後卻拒賠。...
2018-05-14
港澳盃曲終人散，究竟是「埠際盛事」還是「行禮如儀」？澳門隊本有四駒參賽，最後因為藥檢須退出兩駒，站在我輩投注人角度，看來分別不大，反正就是一場普通一班賽事。筆者反而欣賞馬雅及何華麟這兩位澳門代表騎師的表現，前者雖無馬贏，但所策騎的「潮州小子」、「盛世」等下風馬都有板有眼；後者更不用多說，尾場憑「遨遊神駒」奏捷，更與馬雅串成一條澳門騎師連贏位。 另外，早前羅理雅犯天條即時停牌，筆者想指出一些關於聘用外籍騎師準則的問題。現今莫雷拉及潘頓獨霸武林，原則上是無問題，但那些不夠班的騎師，又是否應引入「降班」機制，好讓鬥志高昂者可加入戰圈？筆者認為應像練馬師發牌制度一樣，假設三個季度頭...
2018-05-14