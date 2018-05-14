﻿﻿陳芷澄公開賽獲第七﻿ ﻿指粉嶺場對高球運動重要﻿

盈豐香港女子高爾夫球公開賽昨在粉嶺香港高爾夫球會舊場落幕，本地一姐陳芷澄以第七名完成賽事，並奪得最佳香港球員。她賽後直言，粉嶺高爾夫球場對港隊舉足輕重，現時本港高球練習場相繼關閉，若粉嶺場步其後塵，將大大阻礙本地高球運動發展。



陳芷澄未能繼一六年後再奪香港女子公開賽冠軍，她昨決賽打出高標準兩桿的七十四桿，總結三日以低標準四桿排第七位，泰國好手薩蘭朋憑附加洞打出小鳥，力壓中華台北的陳思涵封后。她坦言對自己的表現感到失望，將收拾心情，稍後將返美國繼續美國女子職業高爾夫球巡迴賽（LPGA）常規賽，以及備戰兩星期後的美國公開賽。



臨別香港在即，她笑言今次主場出擊看到眾多球迷相當鼓舞，又指粉嶺球場對港隊訓練相當重要：「粉嶺場合乎國際標準，對於港隊出戰海外國際賽事格外重要，亦是香港高爾夫球界的重要資源。」



對於近日有意見指政府應收回粉嶺高球場興建房屋，她認為或會令港隊沒有容身之所：「啟德、西九龍和長沙灣等練習場相繼關閉，若粉嶺場也沒有了，港隊需要另覓僅有的練習場相當困難，或需考慮中國內地或海外的球場。」



她又指，若港隊需離港練習，將大量流失人才及現役的業餘選手：「這會構成嚴重不便，令很多本地高球人才卻步，而且業餘球手轉投全職的意欲亦會大大降低。」現以二○年東京奧運為目標的她，指自己只能用成績證明本地高球運動員的能力。



另外兩位香港代表梁稀嵐和張穎怡分別以第廿三位和第廿九位完成賽事，她們表示在主場作賽充滿歸屬感，熟悉球場的地理形勢和特點，有助以較低桿數爭取最佳成績。



