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﻿今首屆中學校際賽 高球普及化走入校園

2018-05-14 列印
■香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊稱，愈來愈多球迷入場支持本地比賽，證明香港高球逐漸普及。
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　　盈豐香港女子高爾夫球公開賽一連三天吸引不少球迷捧場觀戰，香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊指，愈來愈多球迷入場支持本地比賽，證明香港高球逐漸普及，未來將分別針對學生和公眾推出多項普及計劃，讓高球融入生活。

　　賴以尊表示，總會未來會與球場附近小學合作：「總會將邀請球場周邊小學的學生參與體驗，並安排教練悉心栽培，更與香港高爾夫球會達成共識，他們將可在粉嶺高爾夫球場訓練。」今日舉行的首屆中學校際高爾夫球比賽亦是總會的重點計劃，「每項需普及的運動，舉辦學界比賽均為第一步，如此方能讓更多學生接觸和認識。」

　　他又指，總會將舉辦兩項室內高爾夫球比賽，讓市民大眾也能參與：「總會將分別舉辦室內開球賽和十八洞賽，贏家有機會參戰香港公開賽資格賽，讓高球愛好者可一圓大賽夢。」

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