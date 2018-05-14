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﻿長者屋全數租出

2018-05-14 列印
　　房協主席鄔滿海昨天表示，北角長者住屋計劃項目雋悅的反應良好，所有單位已經租出，希望作為示範項目，日後吸引其他發展商仿效。他又指，房協日後發展長者友善樓宇方面，重心會轉向資助長者房屋，未必會再推出雋悅等「富貴長者屋」。

　　另外，就政府去年邀請房協研究在郊野公園邊陲興建公共房屋的可行性，鄔滿海指相關研究預計需時兩至三年，最終是否發展要交由政府決定。至於公私營合作發展新界私人農地，他認為是雙贏做法，相信政府會設獨立監管機構監督，又認為要確保補地價公平公正，以免政策向發展商傾斜。

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