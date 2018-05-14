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﻿為錢吵架 12歲女童摑母

2018-05-14 列印
　　藍田一名媽媽，昨日度過一個難忘的母親節。她在住所與十二歲女兒，疑因零用錢問題母女發生爭執，混亂中竟遭逆女摑了一巴「掌」賞㷫祝。警方到場調查後，母親拒送院及聲稱不追究，警員警告女童後離開。

　　女事主姓陳（四十一歲），與十二歲女兒同住興田邨田樓一單位。昨凌晨零時許，母女在家中疑為教女及零用錢問題吵架，其間有人情緒激動，竟向母親襲擊，混亂中陳婦疑遭女兒摑了一巴掌後大怒報警。警員接報到場調查，女事主在現場接受治療後拒絕送院，並聲稱對事件不追究。警員向女童警誡後離開，案件列家庭糾紛處理。

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