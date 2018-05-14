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﻿最後召集！立即換飛！ 星島辯論冠軍戰 入場睇梁卓偉及黃嘉純星級評講

2018-05-14 列印
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　　明日就係第三十三屆「星島全港校際辯論比賽」總決賽大日子！今屆大會特別邀請到政務司司長張建宗先生擔任主禮嘉賓，香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉（左圖）教授，以及語文教育及研究常務委員會主席黃嘉純（右圖）先生分別擔任中、英文組評講；另外仲有多位教育界及政界猛人擔任嘉賓及評判，包括香港特別行政區政府行政會議成員湯家驊先生，以及財經事務及庫務局局長政治助理楊寶蓮女士等等，分量十足。想一同見證學界盛事，務必把握今日最後機會，換領星島辯論總決賽入場券啦！

　　今屆打入總決賽四隊精英，中文組為九龍塘學校（中學部）及聖保羅書院，英文組為九龍華仁書院及啟新書院，四隊均由一百九十六隊參賽隊伍經過逾百場激辯脫穎而出，實力旗鼓相當，決戰勢必激烈！立即列印QR code上的印花及剪存一個有效的《星島日報》報頭，到星島中心或指定7-11便利店換領入場券一張，最後今日，請即換領！詳情請瀏覽www.stheadline.com/debate。

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