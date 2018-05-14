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﻿名都升降機殺人　機電署社署今晤居民

2018-05-14 列印
　　上水名都上周五國產升降機恐怖殺人事故，涉事升降機昨日仍然圍封；屋苑貼出的通告的指出，機電署與社署今晚將與居民會面，解答該宗罕見恐怖事故。

　　肇事升降機為國產廣州「廣日電梯公司」生產，由耀天工程有限公司（耀天）負責保養及維修，除涉事的巴黎閣外，同屋苑三座大廈七部客用及兩部貨用升降機，經通宵檢查後已恢復使用。

　　自該宗恐怖升降機殺人事件後，居民均提心吊擔，屋苑客戶服務部在大堂張貼告示，今晚八時，機電署及社署人員將到屋苑平台與居民會面，解答該宗嚴重升降機事故，並商討事件的跟進工作，希望居民可以出席。

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