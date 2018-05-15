﻿「筍工」未入職先交錢 網聘空姐陷阱 騙港女17萬

暑假臨近，剛踏出校門的年輕人須慎防網上筍工陷阱。警方統計發現，今年首四個月網上求職騙案共四十八宗，數字超越去年全年總數，警方揭露近一年騙徒的誘騙手法，包括覷準年輕人喜歡周遊列國的心態，騙徒網上冒充航空公司刊登招聘空姐的廣告，有女子誤信，被誘騙多次繳交入職手續費，損失十七萬元。



網上求職騙案手法層出不窮，去年一名二十四歲女事主於網上看見招聘空姐廣告，不虞有詐，按一名訛稱為航空公司人員的要求，多次繳交手續費和訓練費，合共十七萬元，最後未獲安排入職，她覺得可疑，致電有關航空公司查詢，才驚悉墮入假冒航空公司的求職陷阱。



亦有騙徒利用宅男找工作心態，聲稱可安坐在家中當網絡打手，為一些拍賣網站、食肆或影評等寫好評賺外快，但須先付入會費，騙徒得款後即去如黃鶴。



「匯款從業員」被騙向銀行貸款



「招聘匯款從業員」騙案亦有死灰復燃趨勢。一名二十六歲女事主應騙徒要求，提供個人的身份證副本、住址證明及銀行戶口等資料；她其後接獲訊息，一筆七十九萬元的匯款已存入其戶口，着她將這筆款項匯回公司戶口，稍後可得一萬多元佣金。事主匯款後，不但未有收到佣金，「僱主」亦失去聯絡，她更接獲銀行通知，指她申請了七十九萬元貸款，才驚悉個人資料被盜用，孭上一身債。



網上求職騙案有急升趨勢。警方商業罪案調查科署理警司潘雲展稱，去年求職騙案共有三十三宗，有四十三人受騙，失款一百一十三萬元。但今年首四個月求職騙案已有四十八宗，七十八人受騙，損失金額高達七百八十萬元。



勞工處高級勞工事務主任楊子傑表示，畢業生和暑期工求職者缺乏社會經驗，成為騙徒目標。他呼籲市民，如遇到可疑招聘廣告，尤其是一些僱主身份不明、或毋須技能或學歷而薪酬優厚的職位時，須加倍小心。