﻿「筍工」未入職先交錢 網聘空姐陷阱 騙港女17萬

網上求職騙案手法層出不窮，去年一名二十四歲女事主於網上看見招聘空姐廣告，不虞有詐，按一名訛稱為航空公司人員的要求，多次繳交手續費和訓練費，合共十七萬元，最後未獲安排入職，她覺得可疑，致電有關航空公司查詢，才驚悉墮入假冒航空公司的求職陷阱。
亦有騙徒利用宅男找工作心態，聲稱可安坐在家中當網絡打手，為一些拍賣網站、食肆或影評等寫好評賺外快，但須先付入會費，騙徒得款後即去如黃鶴。
「匯款從業員」被騙向銀行貸款
「招聘匯款從業員」騙案亦有死灰復燃趨勢。一名二十六歲女事主應騙徒要求，提供個人的身份證副本、住址證明及銀行戶口等資料；她其後接獲訊息，一筆七十九萬元的匯款已存入其戶口，着她將這筆款項匯回公司戶口，稍後可得一萬多元佣金。事主匯款後，不但未有收到佣金，「僱主」亦失去聯絡，她更接獲銀行通知，指她申請了七十九萬元貸款，才驚悉個人資料被盜用，孭上一身債。
網上求職騙案有急升趨勢。警方商業罪案調查科署理警司潘雲展稱，去年求職騙案共有三十三宗，有四十三人受騙，失款一百一十三萬元。但今年首四個月求職騙案已有四十八宗，七十八人受騙，損失金額高達七百八十萬元。
勞工處高級勞工事務主任楊子傑表示，畢業生和暑期工求職者缺乏社會經驗，成為騙徒目標。他呼籲市民，如遇到可疑招聘廣告，尤其是一些僱主身份不明、或毋須技能或學歷而薪酬優厚的職位時，須加倍小心。