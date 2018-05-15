﻿﻿首屆中學高球賽培正奪冠 總會計劃推廣至小學﻿

首屆中學校際高爾夫球比賽昨在香港哥爾夫球會粉嶺球場舊場舉行，香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊及一眾參賽師生均表示，高球是適合任何人士參與、講求鬥智鬥力的健康體育活動，盼賽事能打破社會對高球是「貴族玩意」的誤解。賴以尊透露，總會計劃把賽事伸延至小學組。



教育局局長楊潤雄昨為比賽主持啟動禮，他致辭時表示：「高球是一項有趣的運動，不單挑戰技術，更考驗球手的心理素質。」他指，運動不但有益身心，同時有助訓練學生的團隊精神。 二十間中學共七十九名學生分成不同組別，輪流挑戰以高難度見稱的粉嶺十八洞舊場。一眾小將在炎熱天氣下仍保持冷靜，務求以最少桿數完成賽事。賽事最終由香港國際學校和香港培正中學成為大贏家，後者更包辦隊際盃甲組和個人賽男子甲組冠軍。



高球非「貴族玩意」



香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊笑指，學界小將令粉嶺球場變得朝氣勃勃，認為賽事意義重大：「這次賽事參加者來自不同地方，有的是國際學校，有的是華人學校，如培正中學便成績不俗，證明高球並不是特定為某一階層人士而設。」他又透露，計劃未來把賽事伸延至小學組別。



帶隊老師：可低成本組隊



為培正中學在隊際盃甲組封王的中六生官家宏認為，高球是培育身心發展的體育競技：「我除了打高球外，平日也有打手球和健身，體能基礎相對較佳，才能在約四小時內走遍十八個洞仍能保持穩定水準，這證明高球手也講求一定體能水平。比賽靠同組選手互相記分，因此極度講求自律，這亦是高球帶給我的正面啟發。」他更指，參賽令其高球夢更堅定，目標向晉身港隊進發。



在隊際盃甲組位列第四的聖芳濟書院近年亦大力發展高球，負責老師黃家建認為由零開始組建校隊其實不難：「很多人認為高球須花大量資金，但其實低成本組建校隊是可行的，例如可前往價錢相宜的康樂及文化事務署高球場，或使用高球模擬器練習，坊間亦設外借球桿服務，問題迎刃而解。」



