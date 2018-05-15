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﻿美股中段升110點

2018-05-15 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指報二四九四一點，升一百一十點；納指則報七四三四點，升三十一點。

  滙控美國預託證券價格見七十九點○二港元，升零點六二港元；騰訊則見四百一十三點一七港元，升一點三七港元。

  紐約期金報每盎司一千三百一十九點三美元，跌一點四美元；紐約期油則報每桶七十點九四美元，升零點二四美元。
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