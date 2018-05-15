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﻿興德辦學權易手 圓玄學院「入主」

2018-05-15 列印
　　去年被揭發有「影子學生」，引發校政風暴的屯門興德學校，《星島日報》昨報道，指該校的辦學團體「公立興德學校有限公司」上周三與圓玄學院簽署合作協議，包括圓玄學院副主席湯修齊七人即時加入辦團，並改組法團校董會，接替鄉紳出任辦團校董。有關校董註冊申請已向教育局提出，料最快在下月初校董會會議正式生效。

　　此外，圓玄學院主席陳國超承諾會分兩年，捐款一百萬元以助學校發展。

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