﻿妻伴攻頂 天人永隔 港男征珠峰高山症攞命

險峰不可欺！理工大學一名熱愛攀山及洞穴探險的男職員，日前偕妻及友人等一行十多人，在尼泊爾挑戰世界第一高峰珠穆朗瑪峰，在登上四千餘米山麓時，疑出現高山症，搶救無效，未登絕嶺，魂斷珠峰山腰。據悉，其遺體仍在山上，入境處應家屬要求，向尼泊爾使館申請緊急簽證。



攀珠峰出事的港男林冠華，現年四十六歲，英文名Christopher，熱愛攀山、洞穴探險及潛水等戶外活動，是野外歷奇資深助教，在理大任圖書館技術員，已婚，夫婦恩愛，經常結伴到海外登山遠足。數月前曾到重慶的喀斯特地形洞穴探險。



據悉，林與妻子及朋友等一行十多人，在一名專業攀山教練帶領下，本月六日從香港出發往尼泊爾加德滿都，再轉飛珠穆朗瑪峰的盧克拉機場，按計劃先往高約五千四百米地薩加瑪塔基地營（Everest Base Camp），然後挑戰珠峰，行程約十五日。



常偕妻海外登山



行程踏入第七天，各人抵達海拔約四千九百米的山麓中途站Lamche，正準備往基地營，林疑高山症引發腦水腫，搶救無效，登珠峰壯志未酬身先死。



消息稱，死者遺體仍在山上，教練及隊友透過手機訊息，把噩耗通知其在港親友。林多名友人在facebook留言慰問及悼念，一名好友人留言：「好兄弟走了！生命好無常，也沒有甚麼可控制！只願思念一起走過的大山！」



入境處表示，就一名港人在尼泊爾登山期間身故，接獲其家人求助，已透過外交部駐港特派員公署及中國駐尼泊爾大使館跟進事件。據悉，入境處已協助死者家屬申請緊急簽證。



珠穆朗瑪峰高八千八百多米，為世界第一高峰。曾試過登珠峰的攀山專家鍾建民表示，以攀山運動而言，高山症引起的腦水腫，死亡率高，他建議市民到高地前，必須先找醫生檢查心臟、腦血管等，以免高山反應引起併發症。他又提醒，攀山期間應有適應過程，如每攀升五百米，便讓身體適應環境。當出現最輕微徵狀，如頭痛、發燒、嘔吐等，應即時停下休息，盡早下山為妙。



