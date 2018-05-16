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﻿電郵加密軟件存保安漏洞

2018-05-16 列印
　　電郵加密軟件出現漏洞！德國明斯特大學等學術研究人員發現，不少廣受歡迎的電郵系統，包括Microsoft Outlook及Apple Mail所採用的PGP及S/MIME加密方式存在保安漏洞，暫時未有可靠方法填補，呼籲用家即時停用相關功能。

　　德國聯邦政府資訊安全辦公室發表聲明指，若電郵收件人把信件解密，可能要承受風險，被發動襲擊的黑客取得電郵的純文字版本，但相信只要正確使用並作適當設定，相關加密方式仍然安全。美國數碼權利倡議團體「電子前線基金會」則建議，用家在傳送含敏感內容的訊息前，應暫時改用安全的通訊應用程式Signal。

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