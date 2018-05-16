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﻿與巴士相撞 泥頭車司機亡

2018-05-16 列印
　　八鄉錦田公路發生奪命車禍，昨午一時四十分，一輛泥頭車沿錦田公路往大埔駛至橫台山羅屋村對開時，突然失控越過雙白線，與反方向駛至一輛五十四號線雙層九巴相撞。兩車相撞後，泥頭車車頭嚴重損毀，五十九歲姓廖司機重傷昏迷，巴士四十四歲女車長亦腳部被夾重傷，報警後兩司機由消防員救出，連同巴士兩名輕傷男乘客一併送院。

　　四傷者送院後，其中廖傷重死亡，女車長及兩乘客無性命危險。

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