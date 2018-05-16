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﻿12健兒下周二決戰搶包山

2018-05-16 列印
■康文署指，市民可在當晚十時於長洲排隊索取免費入場券，每人限取一張。
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　　長洲搶包山決賽將於下周二晚在長洲北帝廟遊樂場舉行，十二名選手競逐爭標。其中，過去兩屆奪女子組冠軍的黃嘉欣今年若成功衞冕，將有望成為首位「包山后中后」。

　　康文署總康樂事務經理（新界西）何秀芬表示，場內設有四個區域供市民觀賞賽事，可容納約一千六百五十人，市民可在當晚十時於長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊索取免費入場券，每人限取一張，先到先得。

　　署方預計，當日約有二千三百人到場觀賽，運輸署則預料全日約有五萬二千人次進出長洲，巴士及渡輪方面將加強服務，亦會加開特別航班予市民離開。民政署則指，長洲醫院及飛行服務隊亦會增加人手協助應急。

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