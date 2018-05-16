﻿12健兒下周二決戰搶包山

康文署總康樂事務經理（新界西）何秀芬表示，場內設有四個區域供市民觀賞賽事，可容納約一千六百五十人，市民可在當晚十時於長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊索取免費入場券，每人限取一張，先到先得。
署方預計，當日約有二千三百人到場觀賽，運輸署則預料全日約有五萬二千人次進出長洲，巴士及渡輪方面將加強服務，亦會加開特別航班予市民離開。民政署則指，長洲醫院及飛行服務隊亦會增加人手協助應急。
險峰不可欺！理工大學一名熱愛攀山及洞穴探險的男職員，日前偕妻及友人等一行十多人，在尼泊爾挑戰世界第一高峰珠穆朗瑪峰，在登上四千餘米山麓時，疑出現高山症，搶救無效，未登絕嶺，魂斷珠峰山腰。據悉，其遺體仍...
2018-05-16
台灣前總統馬英九被控洩密案，五年前台北地方法院認為馬雖有洩密行為，但依憲法賦予總統的「院際調解權」判無罪，北檢指與「院際調解權」無關，炮轟馬犯法，上訴高等法院。高等法院昨早逆轉改判馬四月徒刑，得易科罰金十二萬元（約三點二萬港元）。馬英九昨表示一定會上訴。 馬英九被控於二○一三年，將前立法院長王金平、立委柯建銘等人所涉司法關說案，將黃世銘所報告的特偵組偵辦中案情，洩漏給時任行政院長江宜樺等，涉犯刑法洩密罪、通訊保障及監察法等四罪。 台北地院去年九月一審認為馬英九雖有洩密行為，但他當時主觀行使《憲法》第四十四條賦予總統的「院際調解權」，解決行政院及立法院的爭議，預先因應可能的政...
2018-05-16
美國駐以色列大使館搬到耶路撒冷，周一舉行開幕儀式。數以萬計巴勒斯坦人在加沙接壤以色列邊區及耶路撒冷外圍示威，反對有關搬遷。期間以軍向示威群眾開火，發射實彈及施放催淚氣，至今造成最少五十八人死，逾二千七...
2018-05-16
啟德地發展潛力備受市場垂青，其中區內第1F區1號地皮，由新地力壓其餘四組財團，以逾251億元奪得，並創全港紀錄，每呎樓面地價達17776元，創區內新高價。 樓面呎價達1.78萬 地政總署公布，啟德第1...
2018-05-16
美國十年期國債孳息率先升上3.05厘水平，是四年來首次，也拖累美股周二早段下滑，杜指跌逾二百點。不過，零售數據向好帶動美元強勢，市場相信美國經濟向好，令加息步伐持續。 杜瓊斯工業平均指數早段跌203點，見24695點；納斯達克指數跌近1%，報7340點；標普500指數則終止四連升，昨日早段9.2%，見2703點。美國四月零售銷售按月增加0.3%，符合市場預期。五月紐約聯儲製造業指數為20.1，較預期的15為高。 油價上升，紐約原油期貨每桶報71美元，升6美仙；倫敦布蘭特期油報78點35美元，升12美仙。英鎊連跌多天，昨日早段跌幅達到0.6%，一英鎊兌1.3477美元。美匯指...
2018-05-16
今晚法國里昂中立場上演歐霸決賽，由馬賽硬撼馬德里體育會。後者進攻有射手基沙文在淘汰賽階段八場入四球，防守又有門將奧比歷造就球隊各賽事近四場三場不失，而且近兩次躋身歐霸決賽均捧盃而回，今仗勢擊退防線不穩的馬賽開客勝。（now633台周四凌晨2:45直播） 馬體會曾於一○及一二年殺入歐霸決賽，兩次均成功奪標，今晚有力再度封王。皆因前鋒基沙文在歐霸淘汰賽階段收錄四球，球隊數胡能力有保證；後防亦相當穩健，門將奧比歷不同戰線對上四仗有三次保持清白之身，二人一攻一守有力助牀單軍團九十分鐘內完成封王任務。 馬賽防線存憂 相反，馬賽對上兩次殺入歐洲足協盃（歐霸前身）皆飲恨而回，而且後防近期...
2018-05-16
《香港Affordable Art Fair 2018》將於後天（5月18日）開鑼，今屆吸引逾百家畫廊參與，展出超過一千名藝術家的作品。展品價格依舊親民，由一千港元起，實屬新手藝術愛好者小試牛刀的大好...
2018-05-16
37歲鍾欣潼（阿嬌）去年承認戀上33歲、台灣「醫界王陽明」賴弘國，今年初男方更成功求婚，有傳二人將於5月25日於美國洛杉磯完婚。阿嬌早前出席活動時否認婚期，昨日她與好姊妹蔡卓妍（阿Sa）起程到加拿大溫...
2018-05-16
民以食為天，飲食絕非小事。早前有酒家被揭「粟米石斑塊」中，並無石斑魚，成為頭條新聞，引起市民關注。案件昨在法庭審理，結果出人意表，由於酒家承諾不再重犯，獲控方撤回所有傳票控罪，等如放生！ 這間酒家集團六間分店被揭以廉價「鯰魚充當石斑」，以「粟米石斑塊」之名奉客，涉使用虛假標籤，違反《商品說明條例》，海關動員調查，花費時間和資源化驗及舉證。公眾期望犯事者得到應有的懲罰，除了承擔責任，更加重要的，是向飲食業界發出訊息，不要以為將貨就價，可以瞞天過海。 飲食業競爭大，經營不容易，但不是藉口，為生存而取巧，犧牲食客的利益。一般而言，對違反《商品說明條例》的商號，若情況不嚴重，多數罰...
2018-05-16
Round 8 第一場五班1650米 亨利挑戰AI，每月交手一次，不經不覺已完成七個回合。上月AI揀「勁嘉輝」跑第八屬罕見失準，亨利卻捉到鹿不懂脫角再輸一場，如今落後至二比五，在餘下四個回合，AI只要...
2018-05-16