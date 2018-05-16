﻿有機朱古力 糖脂含量超標

消委會檢視市面三十款標示「有機」的零食，包括朱古力、糖果、薯片等，發現部份樣本雖經有機認證，其成份仍屬高糖高脂。測試顯示，所有朱古力及糖果樣本均超出世衞每日飽和脂肪和糖的攝取量建議，其中朱古力樣本最高是「Vivani 70% Cacao Edel Bitter Organic Superior Dark」，每一百克含二十三點八克飽和脂肪。



有機不等於健康



消委會提醒，並非所有採用有機材料的食物都比較健康，部份有機朱古力產品會以有機椰子油或有機棕櫚油代替有機可可脂，但含量一般比可可脂高，建議市民進食零食應適可而止，不要以為含有機認證便可大量進食而不損健康。



