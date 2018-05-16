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﻿美股中段跌241點

2018-05-16 列印
　　美國十年期國債孳息率升上三點零五厘水平，是四年來首次，也拖累美股周二早段下滑，杜指跌逾二百點。不過，零售數據向好帶動美元強勢，市場相信美國經濟向好，令加息步伐持續，英鎊連跌多天，昨日早段跌幅達到百分之零點六，一英鎊兌一點三四七七美元。美匯指數則上升百分之零點七五，至九十三點二八五。

　　至美股中段，杜指報二四六五八點三九，跌二百四十一點零二；納指則報七三三二點八五，跌七十八點四七。滙控美國預託證券價格見七十九點一五港元，升一點二港元；騰訊則見三百九十四點六三港元，跌三點三七港元。
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