﻿騙徒訛指接贓 勒索60次 網購兩張演唱會飛 周董女歌迷失130萬

買了兩張周杰倫演唱會門票，破財一百三十萬元！一名女教師月前經網上交友平台購買兩張周杰倫香港演唱會門票，她看罷演唱會竟接獲一名男子來電，稱其買了賊贓門票，犯了接贓罪，促她付掩口費；事主先後六十多次按對方指示，存錢入一個指定戶口，共損失一百三十萬元。警方調查後，拘捕一名與戶口有關的女子。



女事主姓陳（三十一歲），為周杰倫（周董）歌迷，於沙田一所中學任職教學助理，她疑被騙去的一百三十萬元款項，部份錢由親友借貸。消息稱，今年三月，女事主在社交平台見有網友兜售周杰倫世界巡迴演唱會香港站門票連同入後台證，她付了三千六百元，購買三張門票連入後台證，並按指示往旺角一商場的儲物櫃取票，卻只獲門票兩張及入後台證；賣家一直沒有露面。



她欲尋賣家索回尚未付貨的門票價錢，卻未能聯絡，她與友人觀賞演唱會後，沒有打算再追討欠款。未幾，她接獲一名男子來電，對方稱她買下的兩張門票為其公司失物，她涉買賊贓及干犯接贓罪，對方要她付掩口費。



事主為中學女教職員



陳女疑不想惹官非，先後四十多次將合共八十萬元存入對方一個指定的銀行戶口。直至上月中，她未能聯絡對方，疑受騙並報警。沙田警區刑事調查隊及反詐騙協調中心人員接手調查，追緝騙徒下落。



消息稱，探員調查期間，女事主竟與騙徒聯絡，卻未有通知警方，還私下與對方商討索回款項，最後未能取回八十萬元，反而再墮陷阱，分二十次將合共五十萬元存入另外兩個戶口。四日前，女事主與騙徒再次失去聯絡，她再次報警。



警凍結騙徒戶口拘一女



探員蒐證後，得悉騙徒其中一個戶口於元朗教育路一間銀行，遂要求銀行凍結該戶口。前午四時許，一名三十一歲姓李女子到銀行查詢戶口遭凍結時，探員趕至，以涉嫌欺騙手段取得財產罪名將她拘捕，並押其往灣仔住所檢走手機、五張銀行卡、電腦及數簿等證物。



被捕女子報稱商人，由於與女受害人聯絡的為一名男子，警方不排除她並非主腦，只是借出戶口，案件仍調查中。