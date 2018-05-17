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﻿【英澳升學】80間大學基礎課程睇真啲

2018-05-17 列印
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　　DSE成績不理想，考不上香港的大學，不少學生便轉攻英澳，因為有「大學基礎課程」可選，專為成績稍遜同學而設，入大學不是夢。詳情登入https://goo.gl/zHhiko
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